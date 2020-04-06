Государственную границу Украины можно будет пересечь только в 19 пунктах, – Госпогранслужба
2020-04-06 12:43:00
Не останется ни одного пункта пропуска для пешеходного пересечения границы
С 0 часов 7 апреля временно будут закрыты 115 пунктов пропуска на государственной границе Украины, еще в 28 пунктах временно прекращено пешеходное сообщение. Об этом сообщила Госпогранслужба.
Таким образом, остаются только 19 пунктов пропуска, где можно пересечь государственную границу на собственном автотранспорте. Ни одного пункта пропуска на государственной границе, где осуществляется пешеходное сообщение, не будет.
Ранее были временно закрыты пункты пропуска для международного пассажирского железнодорожного, воздушного и автобусного сообщения.
Как ранее сообщал Фокус:
- Кабмин с 6 апреля запретил находиться в общественных местах без надетой маски или респиратора, а также перемещаться группами более чем по два человека и без документов.
- В Кабмине пояснили, что общественное место - это часть любого сооружения, которое доступно или открыто для населения, в том числе за плату. При этом расширять этот список могут местные власти. В связи с этим в правительстве рекомендовали постоянно носить маску, "поскольку в любой момент можете оказаться на территории, подпадающей под определение "общественное место".
- Президент Украины Владимир Зеленский призвал глав церквей всех конфессий совершать церковные богослужения в режиме онлайн и без присутствия людей в храмах в рамках борьбы с коронавирусом.
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