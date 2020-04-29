Шмыгаль назвал условия для отправки заробитчан в Европу

Правительство готово к переговорам о трудоустройстве украинских заробитчан

Кабинет министров готов к переговорам с европейскими странами, которые заинтересованы в украинских сезонных работниках. Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Он отметил, что провел встречу с послом ЕС в Украине Маати Маасикасом и временно поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин.

"Важной предпосылкой является легальное трудоустройство сроком от 3 месяцев с соблюдением всех социальных гарантий и условий труда украинцев. Координацию этой работы будет осуществлять правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции", – отметил премьер.

Он добавил, что на сегодня правительство не получало официальных обращений от других стран, кроме Финляндии.

Глава МИД Дмитрий Кулеба ранее заявил, что украинцы обращаются к властям за помощью с организацией чартеров за рубеж, но получить ее не смогут. По словам министра, украинские власти не будут помогать гражданам по этому вопросу – это нелогично на фоне борьбы с коронавирусом.

"В условиях пандемии любое путешествие – это подвергнуться опасности заболеть, особенно когда это путешествие самолетом. На этом фоне нелогично выглядит организация массовых чартеров на вывоз украинцев из страны", – заявил Кулеба.

29 апреля МАУ из-за запрета Госавиаслужбы отменила рейс PS1118 Киев-Лондон, который должен был состояться сегодня в 12:40.

Как ранее сообщал Фокус: