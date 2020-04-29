МАУ запретили везти заробитчан в Великобританию
2020-04-29 15:33:00
Запрет на рейс был получен от Госавиаслужбы за два часа до вылета без указания оснований
МАУ из-за запрета Госавиаслужбы отменила рейс PS1118 Киев-Лондон, который должен был состояться в 12:40 29 апреля.
Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании в Facebook.
Рейс был организован для доставки на работу в Великобританию украинских граждан, которые имеют долгосрочный контракт.
"Рейс был организован по заказу работодателя, который заблаговременно позаботился об обеспечении украинских граждан долгосрочными контрактами. В этих условиях украинцы могут легально и официально быть трудоустроены и находиться на территории Великобритании. Соответственно, данная категория не является рисковой для Украины. Данные граждане не будут нуждаться в эвакуации в ближайшее время и не будут потенциальными распространителями на территории Украины COVID-19", – сказано в сообщении.
Запрет на рейс был получен за два часа до вылета без указания оснований.
При этом авиакомпания подала все необходимые документы для получения разрешений вовремя и рассчитывала на "преждевременное или в разумные сроки получение решения".
Пассажиры, которые должны были улететь этим рейсом, сейчас находятся в аэропорту "Борисполь".
Глава МИД Дмитрий Кулеба вчера заявил, что украинцы обращаются к властям за помощью с организацией чартеров за рубеж, но получить ее не смогут.
По словам министра, украинские власти не будут помогать гражданам по этому вопросу – это нелогично на фоне борьбы с коронавирусом.
"В условиях пандемии любое путешествие – это подвергнуться опасности заболеть, особенно когда это путешествие самолетом. На этом фоне нелогично выглядит организация массовых чартеров на вывоз украинцев из страны", – заявил Кулеба.
Как ранее сообщал Фокус:
- В начале апреля финские СМИ сообщали о планах правительства организовать четыре чартера за украинскими заробитчанами. Однако тогда в посольстве Финляндии в Украине не подтвердили.
- В итоге, 23 апреля из Украины в Финляндию вылетел первый чартерный рейс с сезонными работниками, нанятыми для сельхозработ.