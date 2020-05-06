Кулеба надеется, что международные рейсы возобновление осенью

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Завтрак с "1+1" заявил, что из-за пандемии коронавируса до конца лета международное авиасообщение восстановлено не будет.

"В нескольких странах ЕС, которые являются классическими туристическими направлениями, сейчас ломают голову, как это урегулировать, но скажу сразу: в течение лета полноценного восстановления международного авиасообщения не будет", – сказал Кулеба.

Он отметил, что в сложившейся ситуации в Украине попытаются наладить внутренние перелеты.

"Я думаю, что мы очень осторожно летом попробуем начать возвращение внутреннего авиасообщения", – сказал глава МИД.

Он также сказал, что надеется на то, что международные рейсы возобновятся осенью, хотя "определенные скептики" прогнозируют в это время вторую волну коронавируса.

"Исходим из того, что мир начнет оправляться где-то с сентября", – сказал Кулеба.

Как ранее сообщал Фокус:

В Украине 17 марта было ограничено авиасообщение из-за коронавируса.