Не падать духом. Как мир сохраняет позитивное настроение во время карантина

2020-03-25 18:30:00

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В связи с быстрым распространением коронавируса всё больше стран закрываются на карантин. Чтобы не потерять бодрое состояние духа и не впасть в уныние, их жители придумывают различные способы подбодрить друг друга в сложной ситуации не выходя из дома.

Уханьская перекличка

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Китайский Ухань, с которого началась пандемия коронавируса, первым почувствовал все тяготы карантина. С 23 января 11-миллионный город был полностью отрезан от мира, ограничения частично смягчили только 9 марта. 25 марта в Ухане уже готовят к открытию метро. А ранее закрытые в своих домах во время китайского Нового года жители города подбадривали друг друга с помощью перекличек, выкрикивая из своих окон: «Ухань цзяю!» («Держись, Ухань!»).

Музыкой по коронавирусу

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Музыкальный флешмоб запустил Римский духовой оркестр, предложивший всем желающим исполнять из окон любимые музыкальные произведения. Идея пришлась по духу итальянцам. По всей стране с балконов звучат песни в сопровождении музыкальных инструментов или их подручных аналогов — кастрюль, сковородок и т. п. Наибольшего размаха флешмоб достиг 13 марта, когда несколько миллионов человек по всей стране в 18:00 спели из окон национальный гимн. 

Всеобщая благодарность 

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Ещё один балконный флешмоб организовали итальянцы в поддержку медработников, которые, рискуя своей жизнью, ежедневно борются с коронавирусом. В полдень 14 марта жители Апеннин вышли на балконы и выразили свою благодарность громкими аплодисментами. В тот же день аналогичная акция прошла в Испании, а на следующий день их примеру последовала Греция.

Футбольный карантин 

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Италия — одна из самых футбольных наций, и отмена всех спортивных мероприятий до 3 апреля заставила поволноваться множество болельщиков. Чтобы поддержать их настроение, спортивный телеканал Sky Sport Italia организовал трансляцию матчей национальной сборной на победном чемпионате мира 2006 года. А её главный тренер Марчелло Липпи и игроки записали видеообращения с призывами оставаться дома на время карантина.

Врачи-танцоры

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Иран — один из трёх основных очагов распространения коронавируса в мире. Для поддержки позитивного настроения пациентов медработники запустили танцевальный флешмоб. В защитных костюмах врачи и медсёстры исполняют различные танцы и выкладывают видео в социальные сети, собирая тысячи лайков и одобрительных комментариев.

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