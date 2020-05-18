Ляшко рассказал, когда может быть восстановлено авиасообщение с Евросоюзом

Украина может возобновить перелеты в ЕС с 15 июня

Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что Украина может восстановить авиасообщение с ЕС уже с 15 июня.

Об этом он сообщил в интервью The Page.

Однако, по его словам, такое возможно при условии, возобновление авиасообщения возможно, если не будет ухудшаться ситуация с коронавирусом.

При этом, главный санврач говорит, что решение о возобновлении работы общественного транспорта в нормальном режиме будет принято в ближайшее время.

"Вместе с общественным транспортом будет открываться и межобластное сообщение. Авиационное сообщение внутри страны – это один из этапов. Внешнее авиационное сообщение, думаю, будет связано с тем, как все будет происходить в ЕС. Европейские страны говорят о дате 15 июня, на которую они настраиваются, чтобы открыть границы внутри ЕС", – сказал Ляшко.

При этом, открытие авиасообщения с Евросоюзом возможно при определенных эпидемических условиях.

"Мы рассматриваем ЕС, смотрим на его динамику и потенциально тоже готовы открывать границы, но при условии, что в своей стране мы будем иметь возможность и способность системы здравоохранения реагировать на опасность, когда будем видеть, что заполненность коек больными коронавирусной болезнью не превышает, например, 50%", – говорит Ляшко.

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