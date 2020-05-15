Названы страны, с которыми Украина возобновит авиасообщение в первую очередь
2020-05-15 10:57:00
Среди них – Египет, Турция и Грузия
Министерство инфраструктуры Украины обсуждает организацию авиарейсов после ослабления карантина с Египтом, Турцией и Грузией.
Об этом заявила спикер ведомства Оксана Герасимова, пишет "РБК-Украина".
По ее словам, именно эти страны значатся среди первых, с которыми Украина может восстановить перелеты. Что касается авиасообщения со странами Евросоюза, то там будет играть роль фактор конкуренции со стороны крупных европейских авиакомпаний.
В настоящее время между министерством, авиакомпаниями и Госавиаслужбой ведутся активные переговоры о датах и порядке запуска международного авиасообщения.
"В частности, обсуждается организация чартерных рейсов. Как только нам другая страна подтвердит такую возможность, мы все быстро откроем", – уточнила Герасимова.
Ранее сообщалось, что Министерство инфраструктуры Украины разработало трехэтапный план возобновления пассажирского сообщения. Открыть международное авиа- и ж/д сообщение предлагается на третьем этапе.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине 17 марта было ограничено авиасообщение из-за коронавируса.
- Министр инфраструктуры Владислав Криклий считает, что восстановление прежнего авиатрафика по Украине может занять до двух лет.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что из-за пандемии коронавируса до конца лета международное авиасообщение восстановлено не будет.