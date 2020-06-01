Статистика коронавируса в Украине на 16 июня: за сутки – 666 новых больных
С начала эпидемии в Украине COVID-19 заболели 32 476 человек
По состоянию на 16 июня в Украине коронавирусную болезнь диагностировали у 666 человек, что на 10 человек больше, чем днем ранее. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.
За сутки зафиксировали 11 (днем ранее – 12) умерших больных с коронавирусом, выздоровели 275 (днем ранее – 171) пациентов.
С начала эпидемии в Украине COVID-19 заболели 32 476 человек, 912 из них скончались, 14 528 больных одолели недуг.
За сутки больше всего заболевших выявлено во Львовской и Ровенской областях – 139 и 104 новых пациента соответственно. В Николаевской и Херсонской областях новых случаев COVID-19 не зафиксировано.
Статистика случаев инфицирования по регионам Украины на 16 июня:
– Черновицкая – 4013 заболевших (+54 заболевших за сутки);
– Киев – 3985 (+28);
– Львовская – 3072 (+139);
– Ровенская – 2473 (+104);
– Киевская – 2049 (+25);
– Ивано–Франковская – 1809 (+43);
– Закарпатская – 1726 (+46);
– Харьковская – 1595 (+53);
– Волынская – 1499 (+61);
– Тернопольская – 1483 (+16);
– Винницкая – 1455 (+32);
– Одесская – 1133 (+16);
– Житомирская – 1101 (+14);
– Днепропетровская – 1004 (+6);
– Кировоградская – 590 (+4);
– Черкасская – 562 (+10);
– Хмельницкая – 560 (+1);
– Запорожская – 531 (+2);
– Черниговская – 427 (+3);
– Донецкая – 338 (+4);
– Николаевская – 321 (0);
– Полтавская – 279 (+1);
– Сумская – 228 (+1);
– Херсонская – 183 (0);
– Луганская – 60 (+3).
Данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса отсутствуют.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на 14 июня в Украине коронавирус обнаружили у 648 человек.
- По состоянию на 15 июня в Украине коронавирусную болезнь диагностировали у 656 человек.
- По состоянию на 16 июня в мире зафиксировали 8 118 570 случаев инфицирования коронавирусом при 439 195 летальных исходах.