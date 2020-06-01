Статистика коронавируса в Украине на 17 июня: два новых антирекорда
За сутки подтвердили 758 новых случаев болезни, 31 человек умер
По состоянию на 17 июня в Украине коронавирусную инфекцию лабораторно подтвердили у 758 человек.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло в Украине 33 234.
За последние сутки жертвами инфекции стал 31 пациент. Всего от коронавируса умерли уже 943 человека.
Отметим, что суточный прирост новых больных и количество жертв за сутки – новые антирекорды для Украины.
От коронавирусной инфекции вылечились за сутки 414 украинцев, количество выздоровевших достигло 14 942.
Во Львовской и Закарпатской областях выявлено наибольшее количество заболевших коронавирусной инфекцией за сутки.
Статистика случаев инфицирования по регионам Украины на 17 июня:
– Черновицкая – 4082 заболевших (69 за сутки);
– Киев – 4026 (41);
– Львовская – 3227 (155);
– Ровенская – 2499 (26);
– Киевская – 2078 (29);
– Ивано–Франковская – 1849 (40);
– Закарпатская – 1808 (82);
– Харьковская – 1652 (57);
– Волынская – 1554 (55);
– Тернопольская – 1510 (27);
– Винницкая – 1500 (45);
– Одесская – 1158 (25);
– Житомирская – 1147 (46);
– Днепропетровская – 1012 (8);
– Кировоградская – 592 (2);
– Черкасская – 564 (2);
– Хмельницкая – 577 (17);
– Запорожская – 538 (7);
– Черниговская – 427 (3);
– Донецкая – 338 (4);
– Николаевская – 323 (2);
– Полтавская – 281 (2);
– Сумская – 230 (2);
– Херсонская – 183 (0);
– Луганская – 66 (6).
Данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса отсутствуют.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на 14 июня в Украине коронавирус обнаружили у 648 человек.
- По состоянию на 15 июня в Украине коронавирусную болезнь диагностировали у 656 человек.
- По состоянию на 16 июня в Украине коронавирусную болезнь диагностировали у 666 человек