"В этом сезоне мы сможем купаться". Ляшко рассказал хорошую новость

Кабмин планирует разрешить работу пляжей, но когда именно, пока неизвестно

Кабинет министров разрешит работу морских и речных пляжей. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге.

"Начну с хорошей новости. В этом сезоне мы сможем купаться. Мы провели консультации с институтом эпидемиологии и инфекционных болезней медицинской академии наук и они подтвердили, что морская соль месте с солнечным ультрафиолетовым излучением убивает возбудитель болезни. Поэтому будет разрешено открыть пляжный сезон", - рассказал Ляшко.

Он отметил, что в пресной воде вирус может выживать, но в речках с проточной водой тяжело инфицироваться. Поэтому МОЗ разрешит работу и речных пляжей.

При этом Ляшко заявил, что посещать пляжи не рекомендуется людям старше 60 лет и с хроническими заболеваниями, поскольку они находятся в группе риска. Отдыхающим нужно будет придерживаться дистанции в 2 метра и соблюдать все меры личной гигиены.

Весь обсуживающий персонал на пляжах обязательно должен будет носить маски.

Когда именно Кабмин может разрешить работу пляжей, Ляшко не уточнил.

Как ранее сообщал Фокус:

Кабмин планирует отменить часть ограничений с 22 мая, но сам карантин в стране продлят. В частности, планируется разрешить работу общественного транспорта в городах и разрешить работу детсадов.