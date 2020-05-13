Смягчение карантина: Кабмин разрешил передвигаться по улицам группами до 8 человек
2020-05-13 15:45:00
Кроме того, на летних площадках ресторанов разрешено находиться за столиком до четырех человек
Кабинет министров разрешил передвигаться группами до восьми человек. До этого, из-за карантинных ограничений, разрешалось передвигаться по улице до двух человек.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
Кроме того, на летних площадках ресторанов разрешили находиться за одним столиком четырем посетителям (не считая детей до 14 лет). Раньше действовало правило не более двух человек за столиком. При этом расстояние между креслами по-прежнему должно оставаться минимум 1,5 метра.
Напомним, во время заседания Верховной Рады Шмыгаль заявил, что карантин в Украине после 22 мая продлят, а ограничения будут сохранятся, пока не будет изобретено лекарство от коронавируса. При этом, он допустил, что второй этап ослабления карантина может начаться уже 22 мая.
Как ранее сообщал Фокус:
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По состоянию на 9:00 13 мая в Украине 16425 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 439 летальных, 3716 пациентов выздоровели.
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Недавно мэр Киева Виталий Кличко на брифинге заявил, что, в случае резкого ухудшения ситуации с коронавирусом, столица уже через неделю может вернуться к прежнему карантину.
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Представитель Кабмина в Раде Василий Мокан сообщил, что о полноценном выходе из карантина можно будет говорить в конце июня – июле или даже в августе – сентябре.