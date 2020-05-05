В ОП назвали сроки запуска метро и междугороднего транспорта, – СМИ

Метро можно ждать к концу июня – началу июля, а междугородку – в середине лета

Метро в Украине могут запустить в конце июня – начале июля. Междугородний транспорт и внутренние поезда – в середине лета.

Об этом на встрече с журналистами off the record (не под запись) рассказал замглавы ОП Кирилл Тимошенко. Его слова передает Бабель.

Представитель Кабмина Раде Василий Мокан у себя в Facebook также уточняет, что о полноценном выходе из карантина можно будет говорить в конце июня – июле или даже в августе – сентябре.

По его словам, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации и уровня заболеваемости и смертности от COVID-19.

"Если бы мы сейчас полностью отменили карантин, это значило бы полноценное возобновление работы общественного транспорта, работу ТРЦ, массовые контакты людей между собой. Такие вещи со 100% вероятностью привели бы к вспышке эпидемии", – пояснил он.

Тимошенко со своей стороны отметил, что власти ждут вторую вспышку коронавируса, которая может случиться ориентировочно в конце ноября – декабре этого года.

Как ранее сообщал Фокус:

4 апреля Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, хотя часть ограничений 11 мая все же снимут.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, с 11 мая карантин в более жестком виде может сохраниться в трех областях с наибольшем количеством инфицированных в рамках модели адаптивного карантина.

Шмыгаль также добавил, что в механизм "адаптивного карантина" будет использоваться в течение года с учетом ситуации с коронавирусом в отдельных регионах.

По словам главы МОЗ Максима Степанова, если украинцы будут придерживаться рекомендаций и плана Минздрава, пика эпидемии можно будет избежать.