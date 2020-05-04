Карантин в Украине продлят после 11 мая, но часть ограничений снимут, — Шмыгаль

Кабмин готовится перейти к модели "адаптивного карантина"

Кабинет министров планирует продлить карантин в Украине до 22 мая, но часть ограничений снимут с 11 мая. При этом Кабмин перейдет к модели "адаптивного карантина". Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что преждевременное смягчение карантина приведет к тысячам новых заболевших и смертей от коронавируса.

"В начале мая наблюдается пик заболеваемости, но ситуация контролируемая и мы приближаемся к умеренному плато. Движемся по оптимистическому сценарию", - отметил он.

Сегодня Кабмин на заседании примет решение о смягчении карантина с 11 мая. Так, планируется разрешить посещение парков и скверов, откроются салоны красоты, магазины торговли непродовольственными товарами, летние площадки кафе и ресторанов, нотариусы, адвокаты, музеи и библиотеки.

"Для нас смягчение карантина не означает его полного снятия. Карантин сейчас будет продлен до 22 мая. Дальше мы будем смотреть, как двигается пандемия в мире и на колебание кривой заболеваемости в Украине", - сообщил он.

При этом Кабмин планирует переход к модели "адаптивного карантина", когда в городах и областях с наибольшим количеством заболевших будут вводиться дополнительные ограничения.

Как ранее сообщал Фокус:

30 апреля горисполком Черкасс принял решение существенно смягчить карантин в городе. В частности, с 1 мая разрешили открыть летные площадки ресторанов и кафе, возобновить работу части непродовольственных магазинов и открыли для посещения парки и скверы. При этом такое решение противоречит постановлению правительства.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что решение местной власти открыть магазины и летние террасы кафе могут свести к нулю проделанную за полтора месяца работу по борьбе с карантином и могут привести к катастрофическим последствиях.

Глава МВД Арсен Аваков пригрозил мэру Черкасс Анатолию Бондаренко жесткой реакцией за решение преждевременно смягчить карантин в городе. Нацполиция уже начала уголовное производство по ст. 325 УК (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).