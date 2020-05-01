Полиция должна расследовать убийства, а не смягчение карантина, — мэр Черкасс

Анатолий Бондаренко заявил, что горисполком восстановил "социальную справедливость" в городе

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что не боится уголовных дел, открытых из-за смягчения карантина в городе, а соответствующее решение горисполкома назвал восстановлением справедливости. Об этом он рассказал в опубликованном на своей Facebook-странице видеообращении.

"Черкасский исполнительный комитет принял решение, чем позволил строительным магазинам, учреждениям бытового обслуживания населения работать. Это решение вызвало бурную реакцию, начиная от правоохранительных органов, заканчивая СБУ, понятно, что из Киева звонили", - заявил Анатолий Бондаренко и добавил, что "никакими уголовным делами его не запугать".

При этом он посоветовал правоохранительным органам расследовать нераскрытые убийства и автоугоны вместо решения горисполкома о смягчении карантина.

"В городе Черкассы есть множество дел, которые не раскрыты. Начиная от убийств, заканчивая в год более 200 завладений транспортными средствами. Нужно расследовать эти дела, а не решение, которое принял Черкасский исполнительный комитет", - отметил Анатолий Бондаренко.

Он подчеркнул, что своим решением город восстановил "социальную справедливость", поскольку "ничем не отличается большой строительный гипермаркет от маленького магазина строительных товаров".

"Гражданин Украины имеет право выбора и он может придерживаясь санитарных норм посещать магазин. Карантин - это хорошо, но он может полностью разрушить нашу экономику. А угрожать уголовными делами законноизбранному городскому главе города.. Вы знаете, плюс одна уголовное дело, плюс два, плюс три - мы это уже проходили и выстоим", - резюмировал мэр.

После своего видеообращения Анатолий Бондаренко опубликовал в Facebook фотографии работающего гипермаркета Эпицентр с подписью "карантин не для всех".

Напомним, глава МВД Арсен Аваков пригрозил мэру Черкасс Анатолию Бондаренко жесткой реакцией за решение преждевременно смягчить карантин в городе. Нацполиция уже начала уголовное производство по ст. 325 УК (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).

Как ранее сообщал Фокус:

30 апреля горисполком Черкасс принял решение существенно смягчить карантин в городе. В частности, с 1 мая разрешили открыть летные площадки ресторанов и кафе, возобновить работу части непродовольственных магазинов и открыли для посещения парки и скверы. При этом такое решение противоречит постановлению правительства.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что решение местной власти открыть магазины и летние террасы кафе могут свести к нулю проделанную за полтора месяца работу по борьбе с карантином и могут привести к катастрофическим последствиях.