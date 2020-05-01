Смягчение карантина в Черкассах: Степанов боится катастрофических последствий

Правоохранители дадут оценку действиям городской власти

Действиям городской власти Черкасс, которые накануне приняли решение о существенном смягчении карантина в городе с 1 мая, будет предоставлена оценка правоохранительными органами. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Сегодня он находится с рабочим визитом в Черкасской области, где собирается посетить 4 больницы. Министр напомнил, что на территории области с начала эпидемии подтвердили коронавирус у 296 человек, в том числе у шестерых за последние сутки. Всего в области умерли 9 человек (один за сутки).

"На этом фоне городская власть Черкасс решила фактически полностью отменить все карантинные ограничения, которые были введены правительством на территории страны для борьбы с коронавирусной болезнью. Я уже не раз говорил что все наши карантинные меры позволили избежать пиковой заболеваемости на коронавирус в Украине. Мы пошли совсем другим путем чем Испания и Италия", - заявил он.

По словам Степанов, в правительстве понимают, что "люди устали от карантина" и сейчас готовится смягчение карантина с 11 мая.

"То что вчера произошло в Черкассах, имею ввиду решение местной власти открыть много магазинов вплоть до ТРЦ и террас в заведениях питания, это все может свести к нулю всю ту работу, проделанную за полтора месяца, и может привести к катастрофическим последствиях. Действиям городской власти будет предоставлена соответствующая оценка, в том числе и правоохранительными органами", - отметил министр.

Напомним, 30 апреля горисполком Черкасс принял решение существенно смягчить карантин в городе. В частности, с 1 мая разрешили открыть летные площадки ресторанов и кафе, возобновить работу части непродовольственных магазинов и открыли для посещения парки и скверы. При этом такое решение противоречит постановлению правительства.

22 апреля решением Кабмина карантин в Украине продлили до 11 мая. Премьер Денис Шмыгаль сообщил, что выход из карантина начнется, если в течение 10 дней суточный прирост заболевших не будет превышать 5% – будет введен первый этап по выходу из карантина, но не раньше 11 мая.

Первый этап выхода из карантина возможен, если в течение 10 дней прирост новых случаев коронавируса не превышает 5%.

Тогда снимаются ограничения, которые касаются:

парков, скверов, зон отдыха, прибрежных зон, кроме детских площадок;

части объектов индустрии красоты,

тренировок в командных видах спорта,

оптовой и розничной торговли непродовольственных товаров,

кофеен (работа на вынос),

автомоек, веломагазинов, велопрокатов,

нотариусов, адвокатов, аудиторов.

При этом, после 11 мая в Украине могут ввести "адаптивный карантин", который можно будет усиливать локально, в зависимости от вспышек коронавируса.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава МОЗ Максим Степанов в интервью Reuters заявил, что преждевременная отмена карантина в Украине может привести к второй волне коронавируса, поэтому правительство будет очень взвешенно подходить к смягчению ограничений.