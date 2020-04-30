Мэр Днепра решил смягчить карантин в городе, не дожидаясь решения Кабмина

В городе разрешили открыть химчистки, СТО и мастерские по ремонту техники. Кофейни и рестораны смогут работать по адресной доставке и в режиме "на вынос"

В Днепре откроются химчистки, СТО, мастерские и рынки при условии соблюдений санитарных мер безопасности, а с 4 мая будут доступны для прогулок некоторые зеленые зоны.

Об этом заявил мэр города Борис Филатов на своей странице в Facebook.

По его словам, единственное, что могла сделать власть Днепра – проанализировать постановления и рекомендации Кабмина и "открыть возможности, которые не запрещены".

С 30 апреля по решению специальной комиссии, в городе будут открыты не только аптеки, супермаркеты, бакалеи, магазины с техникой, АЗС и банки, но также и химчистки, СТО, мастерские по ремонту различного оборудования.

Кафе и рестораны смогут работать как с адресной доставкой, так и на вынос.

Для всех без исключения, в том числе и для рынков, основное правило – наличие маски, перчаток и антисептиков.

Филатов заявил, что зеленые зоны будут открыты для посещения и прогулок, но жестко предупредил любителей пикников, что распивать алкоголь и жарить шашлыки – по-прежнему строго запрещено.

"Давайте честно: что не запрещено, то разрешено. Поэтому, в понедельник, 4 мая, все они будут доступны для прогулок. В том числе и участки улиц набережных Сичеславского, Победы, Заводской, бульвара Славы и других... Можете называть это как угодно – лазейкой или обходным путем. Но поймите правильно: те, кто будет собираться в большие компании, распивать спиртные напитки и жарить шашлыки, получат жесткие санкции", – пишет мэр Днепра.

Начиная с 12 мая, в зависимости от развития эпидемии и прогнозов на этот счёт, в городе должны начать работать небольшие непродовольственные магазины, ателье, парикмахерские, ремонты обуви, адвокатские и нотариальные бюро.

В помещениях при этом смогут присутствовать не более одного человека на 10 квадратных метров. В парикмахерские и салоны красоты попасть можно будет только по предварительной записи, и не более одного клиента на каждую услугу одновременно.

Напомним, 22 апреля решением Кабмина карантин в Украине продлили до 11 мая. Премьер Денис Шмыгаль сообщил, что выход из карантина начнется, если в течение 10 дней суточный прирост заболевших не будет превышать 5% – будет введен первый этап по выходу из карантина.

Первый этап выхода из карантина возможен, если в течение 10 дней прирост новых случаев коронавируса не превышает 5%.

Тогда снимаются ограничения, которые касаются:

парков, скверов, зон отдыха, прибрежных зон, кроме детских площадок;

детских площадок; части объектов индустрии красоты,

тренировок в командных видах спорта,

оптовой и розничной торговли непродовольственных товаров,

кофеен (работа на вынос),

автомоек, веломагазинов, велопрокатов,

нотариусов, адвокатов, аудиторов.

При этом, после 11 мая в Украине могут ввести "адаптивный карантин", который можно будет усиливать локально, в зависимости от вспышек коронавируса.

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