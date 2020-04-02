"Готовимся к худшему". В Днепре выкопали 600 могил для жертв коронавируса
2020-04-02 12:33:00
Также запретят вскрытие трупов с подозрением на коронавирус
В Днепре на территории городских кладбищ выкопали 600 могил под возможное захоронение умерших от коронавируса.
Об этом написал в Facebook мер города Борис Филатов.
"Для тех, кому не доходит. Мы готовимся к худшему. На территории городских кладбищ выкопано уже 600 могил под возможное захоронение умерших от коронавируса. Для хранения тел закуплена тысяча плотных пластиковых мешков. Все сотрудники моргов (судмедэксперты и санитары) обеспечиваются средствами индивидуальной защиты", – написал он.
Филатов отметил, что вскоре запретят вскрытие трупов с подозрением на коронавирус или подтвержденным диагнозом.
"Выдача тел из моргов умерших будет проводиться в закрытых гробах, тела в герметичных мешках и подвергнуты дезинфекции", – написал мэр Днепра.
Он также добавил, что на похоронах нельзя будет присутствовать более чем по одному человеку на площади 10 квадратных метров.
Как ранее сообщал Фокус:
- 20 марта в Днепропетровской области объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса.
- По состоянию на 2 апреля в Днепропетровской области выявлено 10 случаев заражения коронавирусом.