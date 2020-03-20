В Днепропетровской области ввели чрезвычайную ситуацию
2020-03-20 13:21:00
Решение комиссии является формальным
В Днепропетровской области объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса.
Об этом сообщает местное издание "Наше місто" со ссылкой на ОГА.
"Я считаю, что оснований для чрезвычайной ситуации пока нет, данное решение комиссии является скорее формальным – необходимым для организации работы штаба. Дополнительных ограничений оно не повлечет", – сказал глава облсовета Святослав Олейник.
Олейник выразил надежду, что правительство обеспечит области экспресс-тестами диагностики коронавируса. И обратился к руководству полиции, не слишком усердствовать в закрытии предприятий там, где для этого нет острой необходимости.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.
- В Ивано-Франковске в понедельник, 16 марта, объявили о закрытии всех заведений общественного питания, ТРЦ и магазинов, кроме продуктовых и аптек из-за коронавируса.
- 19 марта в Украине подтвердили новые случаи заражения коронавирусом в Житомире, Киеве и Днепропетровской области.
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