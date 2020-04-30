Преждевременная отмена карантина может привести к второй волне коронавируса, – Степанов

Глава Минздрава признался, что его очень смущает высокий процент медработников, заразившихся COVID-19

Преждевременная отмена карантина в Украине может привести к второй волне коронавируса, поэтому правительство будет очень взвешенно подходить к смягчению ограничений.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в интервью Reuters, сообщает пресс-служба Минздрава.

"Во время интервью Степанов сказал, что карантин могут ослабить и жизнь может вернуться к нормальному ритму к лету. Но правительство не позволит себе рисковать и снять карантин слишком рано – чтобы не столкнуться со второй волной коронавируса", – говорится в материале.

Как заявил Степанов, даже после ослабления карантина "будут вещи, за которыми нужно будет наблюдать: например все, связанное с правилами личной гигиены, средствами индивидуальной защиты и рукопожатием".

Также он заявил, что его очень смущает высокий процент медицинских работников, заразившихся COVID-19 в Украине.

"Заболеваемость среди медиков – моя самая большая головная боль. Я очень взволнован этим", – подчеркнул Степанов.

При этом глава ведомства добавил, что правительство выделило средства на повышение зарплаты медикам.

Напомним, 22 апреля решением Кабмина карантин в Украине продлили до 11 мая. Премьер Денис Шмыгаль сообщил, что выход из карантина начнется, если в течение 10 дней суточный прирост заболевших не будет превышать 5% – будет введен первый этап по выходу из карантина, но не раньше 11 мая.

Первый этап выхода из карантина возможен, если в течение 10 дней прирост новых случаев коронавируса не превышает 5%.

Тогда снимаются ограничения, которые касаются:

парков, скверов, зон отдыха, прибрежных зон, кроме детских площадок;

детских площадок; части объектов индустрии красоты,

тренировок в командных видах спорта,

оптовой и розничной торговли непродовольственных товаров,

кофеен (работа на вынос),

автомоек, веломагазинов, велопрокатов,

нотариусов, адвокатов, аудиторов.

При этом, после 11 мая в Украине могут ввести "адаптивный карантин", который можно будет усиливать локально, в зависимости от вспышек коронавируса.

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