Карантин в Черкассах: Аваков пригрозил мэру жестким ответом, полиция завела дело

Министр здравоохранения боится катастрофических последствий из-за решения горисполкома преждевременно смягчить карантин

Глава МВД Арсен Аваков пригрозил мэру Черкасс Анатолию Бондаренко жесткой реакцией за решение существенно смягчить карантин в городе. Об этом он написал в Twitter.

"Господин председатель города Черкасс, вы заигрались! Прекратите рисковать здоровьем и жизнью людей ради политических игр! Реагирование будет жестким", - подчеркнул министр.

Тем временем Нацполиция уже начала уголовное производство из-за решения горисполкома о смягчении карантина.

В полиции отметили, что горсиполком превысил свои полномочия, и, несмотря на то, что его постановление противоречит постановлению Кабмина, отказался его отменять.

Уголовное производство открыто по ст. 325 УК (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).

Также в городе полицейские в составе мобильных групп проводить превентивную работу среди представителей малого и среднего бизнеса, а в случае игнорирования норм карантина будет привлекать нарушителей к административной ответственности по статье 44-3 КУоАП.

Глава Черкасской ОГА Роман Боднар в видеобращении также заявил, что горисполком не был уполномочен принимать никакие решения по смягчению карантина и ,преследуя узкополитические мотивы, поставил в зависимость целый город для того, чтобы заработать дешевые политические дивиденды.

Министр здравоохранения Максим Степанов в свою очередь заявил, что решение местной власти открыть магазины и летние террасы кафе могут свести к нулю проделанную за полтора месяца работу по борьбе с карантином и могут привести к катастрофическим последствиях.

Как ранее сообщал Фокус:

Напомним, 30 апреля горисполком Черкасс принял решение существенно смягчить карантин в городе. В частности, с 1 мая разрешили открыть летные площадки ресторанов и кафе, возобновить работу части непродовольственных магазинов и открыли для посещения парки и скверы. При этом такое решение противоречит постановлению правительства.