Дорогая эвакуация. Почему многие украинцы до сих пор не могут вернуться домой

На днях Министерство инфраструктуры анонсировало дополнительные рейсы для эвакуации украинцев из-за границы. Следом стали появляться сообщения от отечественных авиакомпаний о запуске спецрейсов из разных уголков мира – наши сограждане, застрявшие в других странах из-за карантина, наконец-то могут вернуться домой. Только вот рейсы для эвакуации не бесплатные, да и стоимость билетов на некоторые из них внушительная. Во сколько обойдется украинцам возвращение домой, рассказывает Фокус.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) с 1 по 9 мая планирует выполнить одиннадцать специальных международных рейсов для граждан Украины и нерезидентов, имеющих право на въезд. Согласно сообщению пресс-службы МАУ, 1 мая доставят украинцев из Амстердама, Тель-Авива и Нью-Йорка; 3 мая – из Женевы, Дубая и египетских курортов; 5 мая – из Торонто, Праги и Дортмунда; 7 мая – из Мадрида и Милана; 9 мая – из Мюнхена.

Также в компании уточняют, что иностранные граждане смогут воспользоваться этими рейсами в обратном направлении для вылета из Украины в эти же даты. После возвращения украинцы должны будут пройти обязательную 14-дневную обсервацию.

МАУ в планах вернуть украинцев из-за рубежа опередила авиакомпания SkyUp, сообщив о намерениях совершить эвакуационные рейсы с 28 апреля по 8 мая между 16 странами и Украиной, а также доставить из Венгрии граждан Казахстана домой.

По расписанию SkyUp украинцы могут вернуться домой из Дюссельдорфа 1 мая; из Парижа, Лиссабона и Цюриха – 2 мая; рейсы Будапешт – Тараз и Киев – Тараз – 3 мая; из Милана и Франкфурта – 4 мая; из Аликанте, Осло, Копенгагена, Мальты и Гоа – 6 мая; из Праги, Тель-Авива, Коломбо и Мале – 8 мая. А 5 и 7 мая совершат перелеты из Киева – в первом случае на Гоа, во втором – в Мале и Коломбо.

На сайте avianews.com указано, что единая стоимость билетов зафиксирована на каждом из направлений, в нее включены все налоги и сборы, а также провоз одного багажного места весом до 23 кг.

Дорогая наша МАУ

Самый дорогой эвакуационный билет на рейс Торонто – Киев: МАУ предлагает украинцам вернуться домой за 27 213 грн. На втором месте полет из Нью-Йорка – билет стоит 21 623 грн. Остальные рейсы держатся на отметках от 6500 до 10 000 грн. Самый дешевый билет на рейсе Прага – Киев: здесь эконом-класс стоит 3572 грн, а бизнес-класс – 10 962 грн. Интересно, что на рейсе из Дубая украинцам предлагают также выбрать: лететь эконом-классом за 11 158 грн или бизнес-классом аж за 30 008 грн. Вот тут следует подчеркнуть, что билеты на эвакуационные рейсы возврату не подлежат. Учитывая, что недавно Министерство инфраструктуры отказало двум рейсам из Объединенных Арабских Эмиратов, которыми в Украину должны были вернуться более 300 человек, – почти тысяча евро за билет на самолёт без гарантии вылета – непозволительная роскошь для украинцев вдали от дома.

У SkyUp цены на спецрейсы не такие заоблачные – средняя составляет 6000 грн. Самым дорогим эвакуационным билетом данной авиакомпании оказался Мале – Киев за 19 108 грн, на втором месте – полет из Коломбо за 16 177 грн, далее – из Гоа за 14 684 грн. Билеты из Лиссабона по цене в 8225 грн уже распроданы, так же как и на рейсы из Дюссельдорфа, Франкфурта, Осло, Копенгагена и Мальты. Билет домой для граждан Казахстана обойдется в 7318 грн из Будапешта и в 8794 грн из Киева.

"Но прилетели мы за меньшую сумму"

Но вместо того чтобы собирать чемоданы и радоваться скорому возвращению домой, украинцы вовсе не в приподнятом настроении.

"Мы в Мадриде с начала введения карантина. Как ни пытались ранее эвакуироваться – не вышло. Теперь появилась информация о спецрейсах и вместе с тем надежда на возвращение, но в SkyUp нам сообщили, что отмененный ранее рейс нельзя обменять на эвакуационный. Я с мужем и двумя малолетними детьми, где нам взять почти 40 000 грн на перелет – не понятно. А получить здесь денежный перевод от семьи в Украине пока не получается" – пишет в Фейсбуке украинка Тона Минулина.

Многих возмущает стоимость билетов на спецрейс, ведь выезжали из Украины они не за такую внушительную сумму.

"Организован рейс на Мальдивы 7 мая. Цена билета $705 в одну сторону. Например, цена билета Turkish airlines Киев – Мальдивы – Киев стоит $750-800 максимум с трехразовым питанием и багажом 30 кг. В направлении Киев – Мальдивы билеты уже раскуплены мальдивцами. А ваш руководитель говорит, что если рейс будет заполнен в два направления, то цена билета уменьшится в два раза. Скажите мне, почему билет стоит $705, а не $350-400?" – обращается Светлана Царина к представителям SkyUp на их персональной странице в Фейсбуке.

К сожалению, ответа не последовало, как и на официальное обращение журналиста Фокуса. Так же, как и в компанию МАУ, пробиться не удалось ни звонками, ни сообщениями.

Пролить свет на сложившуюся ситуацию и панику вокруг завышенных цен на билеты помог Александр Ланецкий, основатель хендлинговой компании Friendly Avia Support.

"С началом карантина закрылись все регулярные рейсы украинских авиакомпаний. Спецрейсы сейчас отправляются, так сказать, "одноразово" – пустыми в одну сторону. При лучших раскладах – заполненными наполовину. Когда люди возмущаются стоимостью билета на эвакуационный рейс, они забывают о том факте, что регулярных попросту нет и авиакомпаниям тоже нужно хоть как-то отбивать затраченные средства на эти рейсы. Начинают вспоминать, как когда-то летали в Европу за €40, а вот сейчас, чтобы вернуться, нужно уже €400 заплатить. Но ведь тогда вы не задавались вопросом, откуда взялась цифра в €40 и почему она такая, а теперь стали спрашивать, отчего авиакомпании так много за перелет просят. К этому вопросу следует иначе подходить. Следует посчитать, сколько будет стоить остаться, скажем, на тех же Мальдивах, и сопоставить с ценой билета – если дешевле остаться, оставайтесь и ждите регулярные рейсы. Но тут я сразу скажу, по прогнозам "регулярка" начнется через два-три месяца", – рассказывает Фокусу Александр Ланецкий и добавляет, что на данный момент авиакомпании переживают тяжелые времена, и если небо не откроют в ближайшие пару месяцев, прогнозы неутешительные.

Мне бы в небо

Фокусу удалось пообщаться с бортпроводницей МАУ. Елена (фамилию просит не называть) летает уже 12 лет, и в небе ей никогда не было так страшно, как сейчас на земле.

"Сейчас у МАУ 32 самолета, из которых на данный момент поднимаются в небо всего два. С начала карантина весь штат работников отправили по домам – мы остались без работы. Некоторым выплачивают минимальную зарплату, а некоторым и вовсе ничего не платят. Это зависит от семейного положения, так сказать. Мне как маме несовершеннолетнего ребенка выплаты поступают. Для примера: пилот самолета, учитывая ставку и летные надбавки, получал в районе $8-9 тыс., второй пилот около $4-5 тыс., бортпроводники – $1 тыс. А теперь я получаю 3 тыс. грн. То есть доход стюардессы упал в 10 раз, не говоря уже о капитане самолета. Для того чтобы попасть на спецрейс, выстаиваются очереди – люди хотят работать, но такой возможности нет. Не хочу нагнетать, но если в ближайшее время не откроют авиасообщения в Украине, авиакомпании просто не дотянут до конца летнего сезона", – поделилась с Фокусом бортпроводница Елена.