"Только надо сместить ПВО Польши": Садовый назвал восстановление авиасообщения в Украине реальным (видео)

Андрей Садовый, мэр Львова, отметил, что ни одна авиакомпания не начнет свою деятельность, если не получит гарантии покрытия страховых рисков, соответствующие фонды должны стартовать минимум с миллиардом долларов.

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Для восстановления авиасообщения надо немного, только чтобы на украинскую территорию сместили системы ПВО с польской стороны. Об этом заявил Андрей Садовый, мэр Львова, в интервью украинской службе "Голоса Америки".

Он отреагировал на вероятность того, что авиасообщение в Украине возобновится в 2024 году. С точки зрения безопасности чиновник назвал этот вопрос достаточно чувствительным.

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Садовый намекнул, что главным аспектом остается защита воздушного пространства от российских атак. В то же время он назвал такую инициативу реальной.

"Для этого, конечно, надо немного сместить системы ПВО с польской стороны на украинскую территорию. Там надо немного — 70 км, поставить ряд", — отметил мэр.

Чиновник отметил, что важные шаги в этом направлении есть именно на международной арене.

"Я верю, что в этом году авиационное сообщение мир-Украина восстановится", — добавил городской голова.

Андрей Садовый прокомментировал и создание надлежащих условий для открытия львовского аэропорта. Он сказал, что подход должен быть комплексным. По его словам, усиление противовоздушной обороны закроет зону в радиусе 70-100 и более километров. Он отметил, что ни одна авиакомпания не начнет свою деятельность, если не получит гарантии покрытия страховых рисков.

"Нужны соответствующие страховые фонды — стартовать надо минимум с миллиардом долларов", — добавил он.

Авиасообщение в Украине и вероятность открытия в 2024 году

Из аэропорта "Борисполь" 19 декабря 2023 года вылетел пассажирский самолет. В пресс-службе аэропорта рассказали, что с начала полномасштабной войны это четвертый перегон судна из Киевской области. Самолет направился на французский аэропорт Тарб-Лурд-Пиренеи, который функционирует как база технического обслуживания и длительного хранения авиалайнеров.

Авиасообщение в Украине, как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов 20 декабря, может быть восстановлено в следующем году, но для этого необходимо решить несколько ключевых вопросов. Для этого нужно решать вопросы с защитой аэропортов, страхованием и компаниями, которые будут осуществлять перелеты. Секретарь СНБО отметил, что совместными усилиями в Украине удастся закрыть вопрос восстановления авиасообщения и предположил, что это может быть сделано уже в 2024 году.

Напомним, в мае 2023 года 27 стран ЕС передали Грузии демарш за авиасообщение с Россией. В Минэкономики кавказской страны считают, что в отношениях Тбилиси и Москвы есть "особый контекст".