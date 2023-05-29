Особо сложная ситуация: 27 стран ЕС передали Грузии демарш за авиасообщение с Россией

По словам посла ЕС в Грузии Павла Герчинского, решение грузинских властей противоречит стремлению Европы изолировать Россию и оказать на нее давление. Однако в Минэкономики страны считают, что в отношениях Тбилиси Москвы "особый контекст".

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Посол Европейского союза в Грузии Павел Герчинский передал главе министерства экономики страны Левану Давиташвили официальный демарш от имени 27 стране ЕС за возобновление авиасообщения с РФ. Об этом пишет "Эхо Кавказа".

Сообщается, что на встрече в Тбилиси также присутствовали послы стран Евросоюза. По словам Герчинского, решение Грузии о возобновлении авиасообщения с Россией противоречит решению ЕС по изоляции и давлению на Москву за полномасштабное вторжение в Украину. Так, 27 стран Евросоюза отказались от прямых рейсов в РФ, а также перестали пускать на свою территорию российские авиалайнеры.

"Мы также выразили обеспокоенность тем, что это решение противоречит нашей решимости изолировать Россию и оказать на нее давление, чтобы она изменила свою тактику, когда речь идет о жестокой, агрессивной войне, которую Россия продолжает вести в Украине", – сказал Герчинский.

Грузинский министр Леван Давиташвили сказал, что контекст Грузии, в котором было принято решение, отличается от контекста стран Евросоюза. По его словам, его государство находится в "особенно сложной ситуации".

"У нас прямая граница с РФ и 20% территорий Грузии оккупированы, поэтому контекст Грузии отличается от контекста стран-членов ЕС, и об этом мы говорили открыто", — сказал он.

Давиташвили сказал, что европейским дипломатом это должно быть "понятно и логично".

Напомним, что 25 мая Грузия запустила для россиян авиарейсы в Европу. Конечными пунктами рейсов станут Милан, Париж, Вена, Ларнаки и Салоники. Основатель авиакомпании Georgian Airways рассказал журналистам, что спрос на перелеты в Россию не слишком большой.

Кроме того, 25 мая грузинский парламентарий рассказал, что Украина требовала от Грузии открыть против РФ второй фронт. По словам Ираклия Кобахидзе, Грузия солидарна с украинским народом и осуждает военную агрессию РФ, однако не готова наказывать своих людей из-за конфликта в Украине.

Также 19 мая в Грузии депутаты подрались из-за возобновления авиасообщения с РФ. Оппозиционер Георгий Вашадзе с трибуны заявил, что Грузия не верит "русскому миру" и не хочет сближения с РФ. Из-за этого депутат от провластной партии Ираклий Берая сначала оскорбил коллегу, а потом накинулся на него с кулаками.