Особливо складна ситуація: 27 країн ЄС передали Грузії демарш за авіасполучення з Росією

За словами посла ЄС у Грузії Павла Герчинського, рішення грузинської влади суперечить прагненню Європи ізолювати Росію та чинити на неї тиск. Однак у Мінекономіки країни вважають, що у відносинах Тбілісі Москви є "особливий контекст".

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Посол Європейського союзу в Грузії Павло Герчинський передав голові міністерства економіки країни Левану Давіташвілі офіційний демарш від імені 27 країн ЄС за відновлення авіасполучення з РФ. Про це пише "Ехо Кавказу".

Повідомляється, що на зустрічі у Тбілісі також були присутні посли країн Євросоюзу. За словами Герчинського, рішення Грузії про відновлення авіасполучення з Росією суперечить рішенню ЄС щодо ізоляції та тиску на Москву за повномасштабне вторгнення в Україну. Так, 27 країн Євросоюзу відмовилися від прямих рейсів до РФ, а також припинили пускати на свою територію російські авіалайнери.

"Ми також висловили стурбованість тим, що це рішення суперечить нашій рішучості ізолювати Росію і чинити на неї тиск, щоб вона змінила свою тактику, коли йдеться про жорстоку, агресивну війну, яку Росія продовжує вести в Україні", – сказав Герчинський.

Грузинський міністр Леван Давіташвілі сказав, що контекст Грузії, в якому було ухвалено рішення, відрізняється від контексту країн Євросоюзу. За його словами, його держава перебуває в "особливо складній ситуації".

"У нас прямий кордон із РФ і 20% територій Грузії окуповані, тому контекст Грузії відрізняється від контексту країн-членів ЄС, і про це ми говорили відкрито", — сказав він.

Давіташвілі сказав, що європейським дипломатом це має бути "зрозуміло та логічно".

Нагадаємо, що 25 травня Грузія запустила для росіян авіарейси до Європи. Кінцевими пунктами рейсів стануть Мілан, Париж, Відень, Ларнакі та Салоніки. Засновник авіакомпанії Georgian Airways розповів журналістам, що попит на перельоти в Росію не надто великий.

Крім того, 25 травня грузинський парламентар розповів, що Україна вимагала від Грузії відкрити проти РФ другий фронт. За словами Іраклія Кобахідзе, Грузія солідарна з українським народом і засуджує військову агресію РФ, проте не готова карати своїх людей через конфлікт в Україні.

Також 19 травня в Грузії депутати побилися через поновлення авіасполучення з РФ. Опозиціонер Георгій Вашадзе з трибуни заявив, що Грузія не вірить "російському світу" та не хоче зближення з РФ. Через це депутат від провладної партії Іраклій Берая спочатку образив колегу, а потім накинувся на нього із кулаками.