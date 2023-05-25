Україна вимагала від Грузії відкрити проти РФ другий фронт: лідер партії розкрив подробиці

За словами голови однієї з правлячих партій Іраклія Кобахідзе, Грузія солідарна з українським народом і засуджує військову агресію РФ, проте не готова до того, щоб її люди страждали через через конфлікт в Україні.

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Українські чиновники відкрито закликали владу Грузії відкрити другий фронт проти Росії. Про це 24 травня розповів голова однієї з правлячих партій країни "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе, повідомляє телеканал 1tv.

За словами Кобахідзе, його країна висловлює свою солідарність з Україною та її народом не лише на словах, а й на ділі. Однак він пояснив, чому Грузія не підтримує санкцій проти РФ.

"Ми підтримуємо всі відповідні документи, які засуджують військову агресію та підтримують територіальну цілісність і суверенітет України. Однак наша позиція щодо санкцій зрозуміла. Ми не вводимо санкції проти Росії. Логіка проста — ми не можемо карати свій народ, свою країну. Тому санкції, природно, не розглядаються", — зазначив він.

Кобахізде розповів, що до відкриття другого фронту проти РФ Грузію закликали секретар РНБО України Олексій Данілов та радник голови офісу президента України Михайло Подоляк.

"Нагадаємо, які чиновники відкритим тестом просили відкрити другий фронт у Грузії. Це був секретар РНБО Данілов, який прямо вимагав відкриття другого фронту; по-друге, Подоляк, який досі є головним радником Зеленського. Він також прямо говорив про відкриття другого фронту у Грузії", — поділився він з журналістами.

Грузинський політик вважає, що міжнародне співтовариство має знати все про те, що потрібно від нашої країни, зокрема й від українських високопосадовців. Ця інформація, за його словами, "має бути доведена до наших міжнародних партнерів".

Нагадаємо, 20 травня радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк назвав причину, через яку Грузія втрачає можливість потрапити до Європейського союзу.

Також нагадаємо, 10 травня стало відомо, що Грузія не планує запроваджувати санкції проти Росії. Спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі заявив, що влада не хоче погіршувати відносини з РФ, щоб не спровокувати військовий конфлікт.