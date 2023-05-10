"Щоб не відбулася ескалація відносин": Грузія не планує запроваджувати санкції проти РФ

Також у Міністерстві економіки Грузії заявили про те, що відновлюватимуть авіаційне сполучення з РФ. Щоправда, це не стосуватиметься авіакомпаній, які зараз перебувають під санкціями Європи та Америки.

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Грузія відмовилася вводити санкції проти Російської Федерації, оскільки це може загострити відносини між двома країнами. Про це заявив речник грузинського парламенту Шалва Папуашвілі в середу, 10 травня.

За його словами, країна не збирається вводити двосторонні санкції проти Росії, виходячи з національних інтересів населення, щоб не відбулася ескалація відносин.

"Грузія, як і раніше, перебуває під великим ризиком можливого військового конфлікту з Росією", — сказав Папуашвілі.

Спікер наголосив, що така позиція — це насамперед турбота про населення країни.

Які ще кроки на зустріч РФ зробила Грузія

У Міністерстві економіки Грузії планують дозволити польоти літаків російських авіакомпаній, які не потрапили до санкцій європейських країн.

"Ми чітко фіксуємо свою позицію, що в Грузії не оперуватиме жодна авіакомпанія, яка потрапила під санкції", — сказала голова Міністерства економіки Маріам Кврівішвілі.

Також у профільному міністерстві уточнили, що російська сторона поки що не зверталася до Тбілісі з приводу поновлення прямих авіарейсів.

Нагадаємо, 10 травня стало відомо, що президент РФ Володимир Путін скасував візи для грузинів і дозволив пряме авіасполучення з Тбілісі. Громадяни Грузії тепер можуть в'їжджати до РФ без оформлення візи терміном до 90 днів.

Цього ж дня стало відомо, що президент Грузії розкритикувала скасування візового режиму з РФ. Саломе Зурабішвілі нагадала про окупацію російськими військовими грузинських територій та велику війну в Україні.