"Залишилося максимум півроку": в ОП розповіли, чому Грузія втратила шанс увійти до ЄС

Грузинський уряд підтримує Росію, яка напевне програє війну в Україні, запевняє Михайло Подоляк.

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Грузія втрачає можливість потрапити до Європейського союзу через проросійську політику чинної влади. Про це радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк розповів "24 каналу".

Як він звернув увагу: Європейський союз вже офіційно заявляв, що Грузія порушує домовленості, відмовившись запроваджувати санкції проти Росії та налагодивши авіасполучення з останньою. Таким чином влада країни сама собі блокує шлях до Європи, роблячи ставку на аутсайдера. На його думку, грузини могли б зайняти нейтральну позицію, не коментуючи війну в Україні.

"Грузія вже практично втратила свій шанс, принаймні дуже швидко зайти до Європи разом з Молдовою та Україною", — припустив Михайло Подоляк. — "І це під час війни, яку Росія програє, занулення її репутації. Тому що не буде більше Росії з таким впливом, який був до війни в Україні".

Як вважає чиновник, президент Росії Володимир Путін відкрито продемонстрував, що не вважає Грузію суверенною країною, а лише умовною провінцією, якою він може керувати. Народу варто критично оцінити дії грузинського уряду, який іде на зустріч РФ, і не дати їм остаточно позбавити державу незалежності. Представник ОП упевнений, що Росія в нинішньому вигляді "існуватиме ще півроку максимум", після чого в країні розпочнеться громадянська війна.

10 травня стало відомо, що Грузія не вводитиме санкції проти Росії. За словами спікера грузинського парламенту Шалви Папуашвілі, влада не хоче погіршувати відносини з росіянами, щоб не спровокувати воєнний конфлікт.

15 травня між Грузією та Росією відновили повітряне сполучення. Авіакомпанія "Азимут" одержала дозвіл на здійснення рейсів з Москви до Тбілісі та назад.

20 травня в Тбілісі почалися протести проти прямого авіасполучення з Росією. Сотні людей перекрили центральну вулицю Руставелі та оточили будівлю парламенту.