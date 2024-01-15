"ВСУ снова пишут историю": эксперты заявили, что еще никто не сбивал самолет ДРЛВ

Экипаж А-50 из 15-16 человек, из которых 10-11 операторов радиолокационного комплекса, скорее всего видел на экранах РЛС зенитные ракеты, которые приближаются к авиасудну.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова удивили мир, ведь смогли ликвидировать самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО), который ранее никто не сбивал. Подробности сообщили аналитики издания Defence Express.

В сообщении говорится о том, что ранее никогда не сбивал самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Эти авиасудна от переднего края стараются держаться подальше и не заходят в зону действия ПВО противника. От атаки истребителей их защищает сопровождение, при этом сам самолет ДРЛО и будет их наводить на самолеты противника.

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Полет в зону невозврата: российский самолет А-50 показали накануне уничтожения (видео)

Аналитики обратили внимание на заявления РФ о дальности фиксации цели на расстоянии до 400 км. Это касалось не только воздушных, но даже наземных целей. Кроме того, в Москве хвастались тем, что А-50 наводит зенитные ракеты от С-400. В случае его размещения в очень опасной близости к переднему краю имеет способность достать вражеские самолеты, которые находятся рядом с береговой линией Азовского моря.

Экипаж А-50 составляет 15-16 человек, из которых 10-11 операторов радиолокационного комплекса, скорее всего видел на экранах РЛС зенитные ракеты, приближавшиеся к авиасудну. А-50 создан на базе Ил-76, что не дает ему возможности осуществлять эффективные зенитные маневры, поэтому российским оккупантам оставалось только ожидать свою судьбу.

Уничтожение такой машины означает значительные потери российских захватчиков и появление бреши в его системе противовоздушной обороны и управления авиацией. Всего лишь девять подобных авиасудов "на бумаге", из которых три — еще А-50 советского производства. Еще шесть — модернизированные А-50У, один из которых был поврежден на территории Беларуси. Реальное количество в летном состоянии — неизвестно.

Уничтожение самолетов РФ в Приазовье

В воскресенье вечером 14 января народный депутат от "Слуги народа", заместитель комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин заявил, что примерно в 21:00 украинские военные поразили самолеты Воздушно-космических сил РФ. Речь шла о борту А-50 ДРЛО и Ил-22. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 15 января подтвердил информацию.

Российский самолет А-50 также показали накануне уничтожения. Оказалось, что накануне советский и российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления летел на низкой высоте над населенным пунктом.

Напомним, эксперт 15 января объяснил важность уничтожения А-50. Потеря означает, что Россия будет иметь значительно более ограниченные возможности для разведки в воздушном пространстве Украины.