"ЗСУ знову пишуть історію": експерти заявили, що ще ніхто не збивав літак ДРЛВ

Екіпаж А-50 з 15-16 осіб, з яких 10-11 операторів радіолокаційного комплексу, радше за все бачив на екранах РЛС зенітні ракети, які наближаються до авіасудна.

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Збройні сили України (ЗСУ) знову здивували світ, адже змогли ліквідувати літак далекого радіолокаційного виявлення та управління (ДРЛВ), який раніше ніхто не збивав. Подробиці повідомили аналітики видання Defence Express.

У повідомлені йдеться про те, що раніше ніколи не збивав літаки далекого радіолокаційного виявлення. Ці авіасудна від переднього краю намагаються триматися подалі й не заходять у зону дії ППО противника. Від атаки винищувачів їх захищає супровід, при цьому сам літак ДРЛВ й буде їх наводити на літаки противника.

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Політ в зону неповернення: російський літак А-50 показали напередодні знищення (відео)

Аналітики звернули увагу на заяви РФ щодо дальності фіксації цілі на відстані до 400 км. Це стосувалося не лише повітряних, а й навіть наземних цілей. Окрім того, у Москві хизувалися тим, що А-50 наводить зенітні ракети від С-400. У випадку його розміщення у дуже небезпечній близькості до переднього краю має здатність дістати ворожі літаки, які перебувають поряд із береговою лінією Азовського моря.

Екіпаж А-50 становить 15-16 осіб, з яких 10-11 операторів радіолокаційного комплексу, радше за все бачив на екранах РЛС зенітні ракети, які наближаються до авіасудна. А-50 створений на базі Ил-76, що не дає йому змоги здійснювати ефективні зенітні маневри, тому російським окупантам залишалось лише очікувати свою долю.

Знищення такої машини означає значні втрати російських загарбників та появу проламу у його системі протиповітряної оборони та управління авіацією. Загалом лише дев'ять подібних авіасуден "на папері", з яких три ще радянських А-50, а ще шість — модернізовані А-50У, один з яких був пошкоджений на території Білорусі. Реальна кількість у льотному стані — невідома.

Знищення літаків РФ в Приазов’ї

У неділю ввечері 14 січня народний депутат від "Слуги народу", заступник комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Юрій Мисягін заявив, що приблизно о 21:00 українські військові уразили літаки Повітряно-космічних сил РФ. Йшлося про борт А-50 ДРЛО та Ил-22. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 15 січня підтвердив інформацію.

Російський літак А-50 також показали напередодні знищення. Виявилося, що напередодні радянський та російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління летів на низькій висоті над населеним пунктом.

Нагадаємо, експерт 15 січня пояснив важливість знищення А-50. Втрата означає, що Росія матиме значно обмеженіші можливості для розвідки в повітряному просторі України.