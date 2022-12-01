Александр Кубраков назначен вице-премьером и главой двух министерств: как голосовала Рада

Александр Кубраков возглавит объединенное Министерство инфраструктуры и Министерство регионального развития. Чиновник называл продвижение по службе "чисто техническим моментом", который не повлияет на работу.

Related video

Верховная Рада Украины назначила Александра Кубракова на должность вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития. Об этом написал в Telegram нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

После решения парламента Кубраков возглавит объединенное Министерство инфраструктуры и Министерство регионального развития.

За назначение Кубракова отдали голоса 263 парламентария, "Слуги народа" дали больше всех (200 голосов). Его увольнение с поста министра инфраструктуры одобрили 242 нардепа.

По фракциям процесс голосования выглядел так:

"Евросолидарность" и "Батьківщина" — 0,

"Платформа за жизнь и мир" – 13,

"За майбутнє" – 9,

"Голос" — 6,

"Довіра" – 15,

"Восстановление Украины" – 10.

Внефракционные нардепы отдали 10 голосов.

Во время назначения в Раде присутствовал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, подчеркнул Железняк.

В эфире телемарафона 30 ноября министр заявил о продолжении работы в Кабмине.

"Это чисто технический момент. Это (назначение) ничего не значит, работаем, как работали. Все нормально", — говорил чиновник.

Кубраков пока не давал новых комментариев после назначения на новую должность. Министерство инфраструктуры Украины также не отреагировало.

Краткая биография Александра Кубракова

Александр Кубраков в 2019 году стал народным депутатом от "Слуги народа". В ноябре этого же года он выиграл конкурс на должность главы "Укравтодора" после увольнения Славомира Новака.

Будучи главой "Укравтодора", Кубраков сложил депутатский мандат. Чиновник обещал в прошлом году построить и отремонтировать 6,8 тыс. километров дорог и реконструировать 150 мостов.

В мае 2021 года Рада назначила Кубракова министром инфраструктуры Украины, он сменил на министерском посту Владислава Криклия.

Александр Кубраков был героем расследования проекта BIHUS.info — его подозревали в растрате денег из бюджета, выделенных на ремонт дорог. Кубраков называл это информационной атакой и написал заявление в СБУ.

Напомним, что Кубраков в среду, 30 ноября, подал в отставку.

Александр Кубраков занимал 6-е место в рейтинге эффективных госуправленцев по версии Фокуса.