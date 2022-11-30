Министр инфраструктуры Украины подал в отставку: в Раде уже получили заявление

Как сообщает нардеп Ярослав Железняк, глава министерства инфраструктуры Украины может получить новую должность вице-премьера, отвечающего за инфраструктуру и региональное развитие.

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Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в среду, 30 ноября, подал в отставку. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем официальном Телеграм-канале.

Заявление Кубракова зарегистрировали в Верховной Раде сегодня.

По словам нардепа Ярослава Железняка, Кубраков получит кресло вице-премьера, отвечающего за инфраструктуру и региональное развитие. Таким образом он возглавит объединенное Министерство инфраструктуры и Министерство регионального развития.

Железняк также добавил, что уже на этой недели парламентарии проголосуют за отставку министра инфраструктуры. И в тот же день Кубраков будет назначен на новую должность.

Александр Кубраков: что о нем известно

В 2019 году Александр Кубраков стал народным депутатом от "Слуги народа". В ноябре 2019 года выиграл конкурс на должность главы "Укравтодора" после увольнения Славомира Новака и сложил депутатский мандат.

В прошлом году Кубраков стал героем расследования BIHUS.info. Журналисты заподозрили экс-главу "Укравтодора" в растрате государственных средств на ремонте дорог. Кубраков назвал обвинения информационной атакой и обратился с заявлением в СБУ.

"По моему мнению, Кубраков сильнее Криклия в своей сфере, — сказал Фокусу политический эксперт Андрей Золотарев. — Программа, которую он анонсировал год назад, выполняется. Строительство и ремонт дорог — одна из немногих сфер, где у власти есть позитивный рост. Хотя его и пытались сбить с должности, он показал, что с ним не ошиблись".

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине готовят массовое сокращение чиновников. В Кабмине решили уменьшить количество министерств, центральных органов исполнительной власти и избавиться от ненужных государственных предприятий.

Фокус также писал о том, что в мае 2021 года ВРУ назначила Александра Кубракова министром инфраструктуры Украины. "За" проголосовали 284 народных депутата.