Міністр інфраструктури України подав у відставку: у Раді вже отримали заяву

Як повідомляє нардеп Ярослав Железняк, глава міністерства інфраструктури України може отримати нову посаду віцепрем'єра, який відповідає за інфраструктуру та регіональний розвиток.

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Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков у середу, 30 листопада, подав у відставку. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму офіційному телеграм-каналі.

Заяву Кубракова зареєстрували у Верховній Раді сьогодні.

За словами нардепа Ярослава Железняка, Кубраков отримає крісло віцепрем'єра, який відповідає за інфраструктуру та регіональний розвиток. Так він очолить об'єднане Міністерство інфраструктури та Міністерство регіонального розвитку.

Железняк також додав, що вже цього тижня парламентарі проголосують за відставку міністра інфраструктури. І того ж дня Кубракова буде призначено на нову посаду.

Олександр Кубраков: що про нього відомо

У 2019 році Олександр Кубраков став народним депутатом від "Слуги народу". У листопаді 2019 року виграв конкурс на посаду голови "Укравтодору" після звільнення Славомира Новака та склав депутатський мандат.

Минулого року Кубраков став героєм розслідування BIHUS.info. Журналісти запідозрили ексглаву "Укравтодору" в розтраті державних коштів на ремонт доріг. Кубраков назвав звинувачення інформаційною атакою та звернувся із заявою до СБУ.

"На мою думку, Кубраков сильніший за Криклія у своїй сфері, — сказав Фокусу політичний експерт Андрій Золотарьов. — Програма, яку він анонсував рік тому, виконується. Будівництво та ремонт доріг — одна з небагатьох сфер, де у влади є позитивний ріст. Хоча його і намагалися збити з посади, він показав, що з ним не помилились".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні готують масове скорочення чиновників. У Кабміні вирішили зменшити кількість міністерств, центральних органів виконавчої влади та позбутися непотрібних державних підприємств.

Фокус також писав про те, що в травні 2021 року ВРУ призначила Олександра Кубракова міністром інфраструктури України. "За" проголосували 284 народні депутати.