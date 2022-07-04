Роботу шукатиме кожен другий: в Україні готують масове скорочення чиновників

Держбюджет України, який покриває менше 1/3 видатків, не може дозволити зайвих витрат на бюрократів. Завдяки скороченням, кількість перевіряльників зменшиться майже в 6 разів.

У Кабінеті Міністрів України планують суттєво скоротити державний апарат. Про це пише видання "Економічна правда" з посиланням на власні джерела.

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Пропонується зменшити кількість міністерств, центральних органів виконавчої влади та позбутися непотрібних державних підприємств. Мінцифри розробляє реформу держслужби, яка дозволить зменшити вдвічі кількість чиновників.

Автори матеріалу наголосили, що реформа продиктована сильним зменшенням доходів держбюджету, які покривають менше ніж 1/3 видатків. Щомісяця утворюється багатомільярдний дефіцит, який можна покрити лише за рахунок допомоги міжнародних організацій і країн-партнерів.

"Допомога від них йде довго, неритмічно і часто із запізненням, тому уряду доводиться просити про допомогу НБУ, який "друкує" гривні. Це не може тривати довго: грошова емісія загрожує зростанням цін і знеціненням гривні", — зауважили експерти.

[ + – ] Доходи бюджету України покривають менш ніж третину видатків

Мінцифри, за інформацією журналістів, готує реформу, яка дозволить зменшити кількість чиновників удвічі.

В Україні скоротять чиновників — що щодо Кабміну?

Наразі в органах місцевого самоврядування, державних агентствах, комісіях, інспекціях, службах і на держпідприємствах працюють понад 5 млн українців. Держава стала найбільшим роботодавцем у країні, зазначили автори.

Реформа торкнеться лише держслужбовців — їх в Україні 168,2 тис. Ще 32,8 тис. посад — вільні, тобто штатна чисельність чиновницького апарату — майже 205 тис. осіб.

До цієї категорії входять працівники Офісу президента України, Кабміну, Верховної Ради, міністерств, центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, обласних і районних адміністрацій, судів та інших держустанов.

Вчителів, лікарів і пожежників скорочувати поки не будуть. Кількість міністерств зменшать із 20 до 12 — частину ліквідують, а частину — об'єднають. Міністерство розвитку громад і територій, Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій та Міністерство інфраструктури об'єднають і назвуть Міністерством розвитку громад, інфраструктури, територій та реінтеграції.

Об'єднати можуть Мінекономіки та Мінагрополітики, до яких приєднають Міністерство стратегічних галузей економіки. Новий орган назвуть Міністерством інновацій та економічного розвитку.

А Міненергетики та Мінекології стануть єдиним Міністерством енергетики, сталого розвитку та природних ресурсів. Міносвіти, Міністерство молоді та спорту і Міністерство культури будуть об'єднані у Міністерство розвитку людського капіталу.

[ + – ] Кількість міністерств зменшать до 12, на деяких чекає об'єднання

Міністерство в справах ветеранів ліквідують, деяким відомствам додадуть функціонал. Мінсоцполітики може стати Міністерством добробуту та розвитку продуктивних сил. МЗС у новій структурі уряду може перетворитися на Міністерство закордонних справ та євроінтеграції.

Після цих кроків у центральних апаратах міністерств залишиться 2,7 тис. співробітників замість 9,2 тис., у територіальних органах — приблизно 9 тис. замість 15 тис.

Скорочення чиновників — хто ще залишиться без роботи

Влада готує скорочення штатів у Пенсійному фонді, Податковій службі та Держстаті. У центральних апаратах працюють 13 тис. осіб, у територіальних — 80 тис. осіб.

Після реформи кількість таких органів скоротиться з 58 до 43, кількість працівників у їхніх центральних апаратах — до 4,3 тис. осіб, у територіальних — до менше ніж 40 тис. осіб, сказано у статті.

Проводити перевірки зможе лише Єдина державна інспекція. Інші органи або ліквідують, або позбавлять контрольних функцій. Кількість перевіряльників зменшать з 55 тис. до 10 тис. осіб. Скороченню штатів сприятиме автоматизація, цифровізація та аутсорсинг.

[ + – ] Функція перевірок буде лише в Єдиної державної інспекції

Зміняться і підходи до оплати праці — від радянської системи рангів державної служби відходитимуть, її замінить на систему грейдів. Розмір зарплати залежатиме не від трудового стажу, а від знань, навичок, ступеня впливу роботи на кінцевий результат і рівня відповідальності працівника.

Зарплата у структурі винагороди займе 70%, а далі будуть бонуси за результатами роботи — виконання KPI та поставлених завдань. Зараз у структурі зарплати чиновників частка окладу — 30%, а решта 70% — це надбавки та премії, які часто не залежать від ефективності.

Ефективність роботи чиновників вимірюватимуть зрозумілими цілями і, відштовхуючись від їх виконання, плануватимуть бюджети тих чи інших державних органів.

Колишнім бюрократам нададуть допомогу

У Мінцифрі планують у перші пів року реформи зменшити кількість на 60 тис. осіб. Відомство називає це можливістю, а не ударом по платоспроможності громадян.

"З України виїхало на 2 млн осіб більше, ніж повернулося, ринок праці потребує людей, і саме держслужбовці мають його наповнити", — сказали співрозмовники видання.

Аналітики констатують критичну ситуацію на ринку праці. За даними Держслужби зайнятості, на одне робоче місце претендують 12 осіб, а в деяких регіонах ця цифра ще більша: 17 — у Запоріжжі, 19 — у Харківській області.

Колишнім бюрократам через 3 місяці після звільнення нададуть фінансову підтримку або гранти до 10 тис. грн на перенавчання, також платитимуть за пошук роботи рекрутинговим компаніям.

Автори реформи вважають, що багато чиновників могли б піти працювати у навчальні заклади, адже багато вчителів поїхали за кордон. Деякі зі звільнених могли б працювати у приватному секторі та виконувати державні функції на аутсорсі.

Витрати на утримання чиновників пропорційно не зменшаться, адже щоб мотивувати їх працювати більш ефективно, доведеться платити ринкові зарплати.

Скорочення міністерств і чиновників увійде до урядового варіанту "плану Маршалла" щодо повоєнного відновлення України, підсумувало видання.

Фокус раніше писав про скорочення чисельності держслужбовців в Україні за перші чотири місяці цього року. Це сталося через повномасштабну війну з Росією.

Після закінчення війни, на українському ринку праці зросте потреба у робітничих спеціальностях — будівельниках, фахівцях зі сфери харчової, легкої промисловості та сільського господарства.