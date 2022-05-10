В Україні через війну роботу втратили шість тисяч держслужбовців, — НАДС

З міркувань безпеки приблизно 16 тисяч жінок працюють дистанційно. А майже 9,5 тисяч, рятуючи своїх дітей, тимчасово поїхали за кордон.

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Чисельність державних службовців в Україні за підсумками перших 4 місяців 2022 року суттєво скоротилася. Про це повідомляється на офіційному сайті Національної агенції з питань державної служби.

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Глава відомства Наталія Алюшина заявила, що з початку року 3,3 тисячі вже залишили державні органи, і цей показник продовжує збільшуватися. З урахуванням осіб, які перебувають у відпустці з догляду за дитиною та частини мобілізованих держслужбовців, цей показник, за даними, що є у НАДС, сягає 5 971 особа. Переважна більшість цих людей звільнилася з початком війни.

Тим не менш, на державній службі в Україні продовжують працювати 168 176 осіб. 75% із них — жінки.

При цьому приблизно 16 тисяч жінок, які працюють на державній службі, виконують свої функції у віддаленому режимі. Ще майже 9 500 працівників тимчасово виїхали за кордон.

Водночас у відомстві зазначають, що кількість людей з інвалідністю зросла: у 2022 році до державних служб приєдналося 400 осіб з інвалідністю.

"Прикро статистика змушує нас фокусуватися на якісних змінах. Поки що вдалося зберегти професійне ядро державної служби, що забезпечує дієвість країни. Далі ми проведемо функціональний аудит і системну оптимізацію. Держава має утримати кадри й управлінський потенціал для перемоги та відновлення країни", — зазначила Наталія Алюшина.

Раніше Фокус розповідав, що на думку експертів, в Україні після війни будуть потрібні представники робітничих спеціальностей. Такі фахівці були в дефіциті й раніше: робота не була престижною і не приносила багато грошей.