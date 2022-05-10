В Украине из-за войны работу потеряли шесть тысяч госслужащих, — НАДС

Из соображений безопасности около 16 тысяч женщин работают дистанционно. А почти 9,5 тысячи, спасая своих детей, временно уехали за границу.

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Численность государственных служащих в Украине по итогам первых 4 месяцев 2022 года существенно сократилась. Об этом сообщается на официальном сайте Национального агентства по вопросам государственной службы.

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Глава ведомства Наталия Алюшина заявила, что с начала года 3,3 тысячи уже покинули государственные органы и этот показатель продолжает увеличиваться. С учетом лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком и части мобилизованных госслужащих, этот показатель, по данным, имеющимся в НАДС, достигает 5971 человек. Подавляющее большинство этих людей уволились с началом войны.

Тем не менее, на государственной службе в Украине продолжают работать 168 176 человек. 75% из них — женщины.

При этом, около 16 тысяч женщин, работающих на государственной службе, выполняют свои функции в удаленном режиме. Еще около 9500 сотрудников временно уехали за границу.

Вместе с тем в ведомстве отмечают, что количество людей с инвалидностью возросло: в 2022 году к государственным службам присоединилось 400 человек с инвалидностью.

"Досадная статистика заставляет нас фокусироваться на качественных изменениях. Пока удалось сохранить профессиональное ядро государственной службы, обеспечивающее действенность страны. Далее мы проведем функциональный аудит и системную оптимизацию. Государство должно удержать кадры и управленческий потенциал для победы и восстановления страны", — отметила Наталия Алюшина.

Ранее Фокус рассказывал, что по мнению экспертов, в Украине после войны будут нужны представители рабочих специальностей. Такие специалисты были в дефиците и раньше: работа не была престижной и не приносила много денег.