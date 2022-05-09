В Украине после войны будут нужны представители рабочих специальностей, — эксперт

Такие специалисты были в дефиците и раньше: работа не была престижной и не приносила много денег.

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После войны в Украине будут востребованы представители рабочих специальностей — представители строительной отрасли, пищевой и легкой промышленности, работники в сфере сельского хозяйства. Такую мысль высказала руководитель экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua Руслана Березовская в комментарии Фокусу.

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По ее словам, прежде всего будут востребованы специалисты в области строительства.

"Специалисты в сельском хозяйстве были и будут востребованы, будет восстановление работы предприятий других секторов — пищевой, легкой промышленности. То есть рабочих специальностей будет достаточно много", — сказала Березовская.

По ее словам, такие специалисты были в дефиците до полномасштабной войны России против Украины — это не было престижно и мало платили.

"Многие украинцы, которые могли бы претендовать на такие должности, либо уходили в собственный бизнес, либо оказывали частные услуги — сантехнические, строительные, малярные. Или же ехали за границу на заработки", — отметила эксперт.

Руслана Березовская уверена, что и после завершения войны будут востребованы профессиональные военнослужащие, Украина будет развивать военно-промышленный и оборонный комплекс.

Медицина и фармацевтика была востребована и до полномасштабной войны, и сейчас, констатирует эксперт. Также будут нужны психологи.

"Раньше компании заботились о ментальном здоровье сотрудников и массово внедряли соответствующие программы. А теперь психологическая помощь будет нужна, потому что у людей появился негативный опыт из-за войны", — говорит Березовская.

Она ожидает развития направления e-commerce (электронной коммерции или продаж онлайн) и дальнейшей диджитализации: "IT-отрасль и дальше будет развиваться".

Также будут нужны все те, кто продвигают продукт и помогают компаниям получать финансовую выгоду — менеджеры по продажам, маркетологи, рекламщики и пиарщики.

Она допускает, что спрос на всех перечисленных специалистов повысится еще до завершения войны.

Подробнее о послевоенном рынке труда читайте в статье Фокуса "Строить и лечить. ТОП-5 профессии, которые будут востребованы после войны".