В Україні після війни будуть потрібні представники робітничих спеціальностей, — експерт

Такі фахівці були в дефіциті й раніше: робота не була престижною та не приносила багато грошей.

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Після війни в Україні будуть потрібні представники робітничих спеціальностей — представники будівельної галузі, харчової та легкої промисловості, працівники у сфері сільського господарства. Таку думку висловила керівниця експертно-аналітичного центру кадрового порталу grc.ua Руслана Березівська в коментарі Фокусу.

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За її словами, насамперед будуть потрібні фахівці в галузі будівництва.

"Фахівці в сільському господарстві були й будуть потрібні, буде відновлення роботи підприємств інших секторів — харчової, легкої промисловості. Тобто робітничих спеціальностей буде чимало", — сказала Березівська.

За її словами, такі фахівці були дефіцитні до повномасштабної війни Росії проти України — це не було престижно і мало платили.

"Багато українців, які могли б претендувати на такі посади, або йшли у власний бізнес, або надавали приватні послуги — сантехнічні, будівельні, малярські. Або їхали за кордон на заробітки", — зазначила експертка.

Руслана Березівська впевнена, що і після завершення війни будуть потрібні професійні військовослужбовці, Україна розвиватиме військово-промисловий та оборонний комплекс.

Медицина та фармацевтика була потрібна і до повномасштабної війни, і зараз, констатує експертка. Також будуть потрібні психологи.

"Раніше компанії дбали про ментальне здоров'я співробітників і масово впроваджували відповідні програми. А тепер психологічна допомога буде потрібна, тому що в людей з'явився негативний досвід через війну", — каже Березівська.

Вона очікує розвитку напряму e-commerce (електронної комерції або продажу онлайн) та подальшої діджиталізації: "IT-галузь і надалі розвиватиметься".

Також будуть потрібні всі ті, хто просуває продукт і допомагає компаніям отримувати фінансову вигоду — менеджери з продажу, маркетологи, рекламники та піарники.

Вона припускає, що попит на всіх перерахованих фахівців підвищиться ще до завершення війни.

Докладніше про післявоєнний ринок праці читайте у статті Фокусу "Будувати та лікувати. ТОП-5 професій, які будуть потрібні після війни".