Работу будет искать каждый второй: в Украине готовят массовое сокращение чиновников

Госбюджет Украины, который покрывает менее 1/3 расходов, не может позволить лишних трат на бюрократов. Благодаря сокращениям, число проверяющих уменьшится почти в 6 раз.

В Кабинете Министров Украины планируют существенно сократить государственный аппарат. Об этом пишет издание "Экономическая правда" со ссылкой на собственные источники.

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Предлагается уменьшить количество министерств, центральных органов исполнительной власти и избавиться от ненужных государственных предприятий. Минцифры разрабатывает реформу госслужбы, которая позволит уменьшить вдвое количество чиновников.

Авторы материала подчеркнули, что реформа продиктована сильным уменьшением доходов госбюджета, которые покрывают менее 1/3 расходов. Каждый месяц образуется многомиллиардный дефицит, покрыть который можно лишь за счет помощи международных организаций и стран-партнеров.

"Помощь от них идет долго, неритмично и часто с опозданием, поэтому правительству приходится просить о помощи НБУ, который "печатает" гривны. Это не может длиться долго: денежная эмиссия чревата ростом цен и обесцениванием гривны", – заметили эксперты.

[ + – ] Доходы бюджета Украины покрывают менее трети расходов

Минцифры, по информации журналистов, готовит реформу, которая позволит уменьшить число чиновников вдвое.

В Украине сократят чиновников – что в плане Кабмина?

На данный момент в органах местного самоуправления, государственных агентствах, комиссиях, инспекциях, службах и на госпредприятиях работают более 5 млн украинцев. Государство стало самым крупным работодателем в стране, отметили авторы.

Реформа коснется только госслужащих – их в Украине 168,2 тыс. Еще 32,8 тыс. должностей – свободны, то есть всего штатная численность чиновничьего аппарата – почти 205 тыс. человек.

В эту категорию входят работники Офиса президента Украины, Кабмина, Верховной Рады, министерств, центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, областных и районных администраций, судов и других госучреждений.

Учителей, врачей и пожарных сокращать пока не будут. Количество министерств уменьшат с 20 до 12 – часть ликвидируют, а часть – объединят. Министерство развития общин и территорий, Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий и Министерство инфраструктуры объединят и назовут Министерством развития общин, инфраструктуры, территорий и реинтеграции.

Объединить могут Минэкономики и Минагрополитики, к которым присоединят Министерство стратегических отраслей экономики. Новый орган назовут Министерством инноваций и экономического развития.

А Минэнергетики и Минэкологии станут единым Министерством энергетики, устойчивого развития и природных ресурсов. Минобразования, Министерство молодежи и спорта и Министерство культуры будут объединены в Министерство развития человеческого капитала.

[ + – ] Количество министерств уменьшат до 12, некоторых ждет объединение

Министерство по делам ветеранов ликвидируют, некоторым ведомствам добавят функционал. Минсоцполитики может стать Министерством благосостояния и развития производительных сил. МИД в новой структуре правительства может превратиться в Министерство иностранных дел и евроинтеграции.

После этих шагов в центральных аппаратах министерств останется 2,7 тыс. сотрудников вместо 9,2 тыс., в территориальных органах – около 9 тыс. вместо 15 тыс.

Сокращение чиновников – кто еще останется без работы

Власти готовят сокращения штатов в Пенсионном фонде, Налоговой службе и Госстате. В их центральных аппаратах работают 13 тыс. человек, в территориальных – 80 тыс.

После реформы количество таких органов сократится с 58 до 43, количество работников в их центральных аппаратах – до 4,3 тыс. человек, в территориальных – до менее 40 тыс. человек, сказано в статье.

Проводить проверки сможет только Единая государственная инспекция. Остальные органы либо ликвидируют, либо лишат контрольных функций. Количество проверяющих служащих уменьшат с 55 тыс. до 10 тыс. человек. Сокращению штатов будут способствовать автоматизация, цифровизация и аутсорсинг.

[ + – ] Функция проверок будет только у Единой государственной инспекции

Изменятся и подходы к оплате труда – от советской системы рангов государственной службы будут отходить, ее заменит в система грейдов. Размер зарплаты будет зависеть не от трудового стажа, а от знаний, навыков, степени влияния работы на конечный результат и уровня ответственности сотрудника.

Зарплата в структуре вознаграждения займет 70%, а далее будут бонусы по результатам работы – выполнение KPI и поставленных задач. Сейчас в структуре зарплаты чиновников доля оклада – 30%, а остальные 70% – это надбавки и премии, часто не зависящие от эффективности.

Эффективность работы чиновников будут измерять понятными целями и, отталкиваясь от их выполнения, планировать бюджеты тех или иных государственных органов.

Бывшим бюрократам дадут пособия

В Минцифре планируют в первые полгода реформы уменьшить количество на 60 тыс. человек. Ведомство называет это возможностью, а не ударом по платежеспособности граждан.

"Из Украины выехало на 2 млн человек больше, чем вернулось, рынок труда нуждается в людях, и именно госслужащие должны его наполнить", – сказали собеседники издания.

Аналитики констатируют критическую ситуацию на рынке труда. По данным Госслужбы занятости, на одно рабочее место претендуют 12 человек, а в некоторых регионах эта цифра еще больше: 17 человек – в Запорожье, 19 – в Харьковской области.

Бывшим бюрократам через 3 месяцев после увольнения предоставят финансовую поддержку или гранты до 10 тыс. грн на переобучение, также будут платить за поиск работы рекрутинговым компаниям.

Авторы реформы считают, что многие чиновники могли бы пойти работать в учебные заведения, ведь многие учителя уехали за границу. Некоторые из уволенных могли бы работать в частном секторе и выполнять государственные функции на аутсорсе.

Расходы на содержание чиновников пропорционально не уменьшатся, ведь чтобы мотивировать их работать более эффективно, придется платить рыночные зарплаты.

Сокращение министерств и чиновников войдет в правительственный вариант "плана Маршалла" по послевоенному восстановлению Украины, заключило издание.

Фокус ранее писал о сокращении численности госслужащих в Украине за первые 4 месяца этого года. Это произошло из-за полномасштабной войны с Россией.

После окончания войны, на украинском рынке труда вырастет потребность в рабочих специальностях — строителях, специалистов из сферы пищевой, легкой промышленности и сельского хозяйства.