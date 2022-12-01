Олександр Кубраков призначений віцепрем'єром і главою двох міністерств: як голосувала Рада

Олександр Кубраков очолить об'єднане Міністерство інфраструктури та Міністерство регіонального розвитку. Чиновник називав просування на службі "суто технічним моментом", який не вплине на роботу.

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Верховна Рада України призначила Олександра Кубракова на посаду віцепрем'єра, міністра інфраструктури та регіонального розвитку. Про це написав у Telegram нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Після рішення парламенту Кубраков очолить об'єднане Міністерство інфраструктури та Міністерство регіонального розвитку.

За призначення Кубракова віддали голоси 263 парламентарі, "Слуги народу" дали найбільше (200 голосів). Його звільнення з посади міністра інфраструктури схвалили 242 нардепи.

За фракціями процес голосування мав такий вигляд:

"Євросолідарність" і "Батьківщина" — 0,

"Платформа за життя та мир" — 13,

"За майбутнє" — 9,

"Голос" — 6,

"Довіра" — 15,

"Відновлення України" — 10.

Позафракційні нардепи дали 10 голосів.

Під час призначення в Раді був присутній прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, наголосив Железняк.

В ефірі телемарафону 30 листопада міністр заявив про продовження роботи в Кабміні.

"Це суто технічний момент. Це (призначення) нічого не означає, працюємо, як працювали. Все нормально", — говорив чиновник.

Кубраков наразі не давав нових коментарів після призначення на нову посаду. Міністерство інфраструктури України також не відреагувало.

Коротка біографія Олександра Кубракова

Олександр Кубраков у 2019 році став народним депутатом від "Слуги народу". У листопаді цього року він виграв конкурс на посаду голови "Укравтодору" після звільнення Славомира Новака.

Як голова "Укравтодору" Кубраков склав депутатський мандат. Чиновник обіцяв минулого року збудувати й відремонтувати 6,8 тис. кілометрів доріг і реконструювати 150 мостів.

У травні 2021 року Рада призначила Кубракова міністром інфраструктури України, він змінив на міністерській посаді Владислава Криклія.

Олександр Кубраков був героєм розслідування проєкту BIHUS.info — його підозрювали в розтраті грошей із бюджету, виділених на ремонт доріг. Кубраков називав це інформаційною атакою та написав заяву в СБУ.

Нагадаємо, що Кубраков у середу, 30 листопада, подав у відставку.

Олександр Кубраков займав 6-е місце в рейтингу ефективних держуправлінців за версією Фокусу.