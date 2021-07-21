Не просто управленцы. 10 эффективных госменеджеров Украины по версии Фокуса

Андрей Ермак Кто он: Руководитель Офиса президента Украины. На должности с февраля 2020 года Возраст: 49 лет Ни один список влиятельных украинцев не обходится без Андрея Ермака, меняется лишь его позиция в рейтинге. В 2019 году он, тогда еще помощник президента, занял 12-е место в топ-влиятельных по версии Фокуса, но уже через год — в должности руководителя Офиса президента — поднялся на 2-е место. И неспроста. Многие эксперты отмечают, что он быстро организовал работу Офиса президента на высоком уровне. Андрей Ермак по-прежнему отвечает за международную политику, как делал это, будучи помощником президента. В течение первого года пребывания в должности руководителя ОП он активно участвовал в совещаниях и встречах на международном уровне. К примеру, во встречах политических советников лидеров государств — участников "нормандского формата". Также в октябре 2020 года вместе с президентом встретился с руководителем внешней разведки Великобритании Ричардом Муром. Отметим, что почти ни одна поездка президента Украины внутри страны и за ее пределами не обходится без участия Андрея Ермака. Соответственно, Офис президента всегда в курсе всех событий в стране, контролирует их ход наравне с Кабинетом министров. И, вполне вероятно, ставит задачи правительству, ведь, как известно, любой министр проходит согласование в ОП. Немалую роль руководитель Офиса президента играет в подготовке предстоящего визита Владимира Зеленского в Вашингтон для встречи с главой Белого дома Джо Байденом. Недавно он провел телефонный разговор с заместителем Госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд. Одна из важнейших ролей Андрея Ермака — разрешение главной политической проблемы страны: войны на Донбассе. С конца июля прошлого года в регионе стартовал "режим перемирия", который длится до сих пор, хоть и с регулярными нарушениями. Отметим, что свои обещания Андрей Ермак старается выполнять. В апреле прошлого года руководитель ОП обязался создать межведомственную группу для борьбы с коррупционными схемами на таможне и в налоговой службе. А в июле того же года новоучрежденная группа отчиталась о первых результатах работы — блокировании налоговой схемы, которая наносила ущерб стране 2 млрд грн ежемесячно. Среди еще не выполненных обещаний руководителя Офиса президента — создание программы льготного поступления детей медиков в учреждения высшего образования Украины и создание свободных экономических зон на Донбассе и западе страны.

Кирилл Тимошенко Кто он: Заместитель руководителя Офиса президента Украины. На должности с мая 2019 года Возраст: 32 года С первых дней работы в Офисе президента Кирилл Тимошенко отвечал за информационную политику — сотрудничество со СМИ, выстраивание коммуникации президента с обществом. Также курировал протокол главы государства и сектор информационных технологий. А в июне прошлого года ему доверили масштабный проект — "Большое строительство". Эта инициатива предусматривает строительство дорог и значимых инфраструктурных объектов по всей стране. И хотя "Большое строительство" часто подвергалось критике со стороны оппозиции за использование денег из "ковидного фонда" и чрезмерные затраты, тем не менее удалось построить огромное количество инфраструктурных объектов. Помимо прочего за время работы над проектом он также занимался организацией поездок президента в регионы. После увольнения Сергея Трофимова с поста первого замруководителя ОП Кирилл Тимошенко перенял и его обязанности — сферу региональной политики. В марте 2021 года он стал ответственным секретарем Президиума Конгресса местных и региональных властей, созданного при президенте Украины. Из обещанного лично Кириллом Тимошенко в срок закончены строительные работы в 100 детских садах по всей стране и созданы новые места в этих учреждениях для почти 6 тыс. детей. Также завершены строительные работы в 100 школах, создано 8338 новых учебных мест. В Хмельницкой области провели капитальный и текущий средний ремонты автомобильных дорог местного значения протяженностью 124,6 км. В кратчайшие сроки отремонтировали отрезок трассы Киев — Харьков, который походит через Полтаву. А с конца ноября открыто движение транспорта на 80 км автодороги Киев — Харьков — Довжанский в Полтавской области. В апреле 2020 года Кирилл Тимошенко заявил, что государственное предприятие "Антонов" получит от Украины заказ на изготовление самолетов. И уже к концу года с участием президента состоялось подписание Меморандума между Министерством обороны и ГП "Антонов" о сотрудничестве по строительству авиалайнеров для нужд ВСУ. Впервые за годы независимости государство сделало заказы у "Антонова" на три новых украинских самолета Ан-178. В этом году Кирилл Тимошенко в рамках "Большого строительства" планирует провести строительно-ремонтные работы на 150 мостах по всей стране, обновить инфраструктуру на острове Хортица, отремонтировать 4500 км дорог государственного и 2000 км местного значения.

Виктор Ляшко Кто он: Министр здравоохранения Украины. На должности с мая 2021 года Ранее: главный санитарно-эпидемиологический врач Украины с февраля 2020-го по май 2021 года Возраст: 41 год Назначение Виктора Ляшко главой Минздрава было делом времени. Едва ли кто-то сильно удивился, когда главного санитарного врача повысили в должности. В тяжелый для страны эпидемиологический год он ассоциировался как главный борец с ковидом. Иногда прибегал к сомнительным методам. Например, запретил прогулки в парке во время карантина для психологического воздействия на украинцев и создания "ощущения тревоги". Но эту оплошность нынешнему министру уже простили, после того как он активно включился в работу на новом посту. По инициативе Виктора Ляшко создана карта медицинского обеспечения больниц, с помощью которой можно узнать остатки, потребности и прогноз обеспечения лечебных учреждений оборудованием, количество врачей, коек и число пациентов, пребывающих в стационаре. Благодаря усилиям бывшего главного санитарного врача в Украине внедрили тестирование на наличие антител методом ИФА, а также расширили перечень лиц, которых тестируют на наличие антител бесплатно. При участии Ляшко Кабинет министров решил профинансировать развертывание передвижных госпиталей, 16 ноября правительство выделило на них более 118 млн грн. Приложил он руку и к старту кампании по вакцинации в Украине. Хоть и с небольшим опозданием, но первые 500 тыс. доз вакцины Covishield прибыли в страну в феврале 2021 года, как и планировалось. Наряду с этим пообещал ввести механизм стимулирования для врачей проводить вакцинацию. И уже через две недели Кабинет министров принял постановление, которым предусмотрел, что за первый месяц работы на одну мобильную бригаду медиков НСЗУ будет выплачивать 8247 грн, а далее медицинское учреждение станет получать доплату за фактическое количество привитых: 25 грн — за первую введенную дозу вакцины и 60 грн — за повторную. На посту министра здравоохранения Виктор Ляшко, помимо прочего, работает над созданием пяти современных центров неонатального скрининга и вводом скрининга неинфекционных болезней для лиц от 55 лет по два раза в год. Также пообещал с 2022 года ввести новую модель интернатуры. Недавно министр побывал в Брюсселе, где договаривался о признании в Евросоюзе украинских ковидных сертификатов на все вакцины, разрешенные ВОЗ.

Вадим Мельник Кто он: Глава Государственной фискальной службы Украины. На должности с декабря 2020 года Возраст: 49 лет Мельник — один из самых эффективных менеджеров, который наполняет казну страны. Он более 16 лет посвятил работе в сфере обеспечения экономической безопасности государства. Принимал участие в разработке концепции нового органа по борьбе с экономической преступностью, деятельность которого основывается на ILP (Intelligence Led Policing), криминальном анализе и риск-ориентированной модели. До назначения Главой ГФС Украины Мельник работал заместителем начальника Главного следственного управления финрасследований ГФС, а позже возглавлял это управление. Согласно отчетам Государственной фискальной службы, ведомство во главе с Вадимом Мельником всего за полгода показало внушительные результаты. Общий экономический эффект от деятельности налоговой милиции в течение первого полугодия 2021 составил 13,163 млрд грн. Этот показатель выше, чем за весь 2020 год, — 13,1 млрд грн. Также с начала текущего года ГФС обеспечила возмещение причиненного государству ущерба в размере более 864 млн грн. Эта сумма возмещений за шесть месяцев 2021 года соизмерима с годовыми показателями за 2018–2020 годы, а размеры возмещений в бюджет в 2015–2017 годах превышает почти вдвое. Ведомство продолжает активную борьбу с теневыми рынками. С начала года из незаконного оборота изъято подакцизных товаров на сумму почти 2,1 млрд грн, что сопоставимо с годовыми показателями нескольких предыдущих лет. Помимо этого ГФС сломала тенденцию роста месячных сумм "схемного" налогового кредита по НДС. Если в декабре 2020 года потери страны от применения бизнесом различных схем "скручивания" налогового кредита по НДС составили 4 млрд грн, то в I квартале 2021-го они уменьшились на 22%. Отметили, что при ГФС создан и работает Офис эффективного взаимодействия с бизнесом. Он внедряет дополнительные механизмы для координации действий и налаживания диалога между бизнес-средой и государственными органами, способствует эффективной реализации программ по улучшению условий ведения бизнеса в Украине. Среди других показателей работы ведомства под руководством Вадима Мельника — разоблачение масштабной схемы незаконного ввоза и транспортировки некачественных нефтепродуктов с целью сбыта, злоупотребления служебным положением и умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах — около 240 млн грн. Выявлена и прекращена деятельность масштабного центра минимизации налогов с годовым оборотом более 1 млрд грн. ГФС разоблачила организованную группу лиц, организовавших деятельность транзитно-конвертационного центра на всей территории Украины. В апреле Офис крупных налогоплательщиков ГФС обеспечил возмещение в бюджет Украины 229 млн грн — крупнейший банк страны умышленно уклонялся от уплаты налогов и вносил в официальные документы заведомо ложные сведения. Также ГФС продолжает досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного уклонения должностных лиц АО НАК "Нафтогаз Украины" от уплаты НДС на сумму 2,7 млрд грн.

Михаил Федоров Кто он: Министр цифровой трансформации Украины. На должности с августа 2019 года Возраст: 30 лет Еще пару лет назад к созданию нового министерства многие относились скептически. Но с наступлением пандемии коронавируса диджитализация административных процессов стала насущной необходимостью. Михаил Федоров воспользовался моментом и проявил себя уверенным госменеджером. Сервис государственных услуг "Дія" — детище Федорова — постоянно расширяет свои платформы. Так, появились "Дія. Цифровое образование", "Дія. Бизнес" и недавно — "Дія City": специальный правовой и налоговый режим для ИТ-отрасли. Проект внедряет специальный режим налогообложения компаний-резидентов и доходов их работников, в том числе гиг-специалистов. Документ, в частности, предоставляет компаниям-резидентам "Дія Сity" возможность выбирать между уплатой налога на прибыль (18%) и налогом на выведенный капитал (ПНВК) по ставке 9%. В начале июля в приложении "Дія" запустили бета-тестирование цифровых сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Пока в приложении доступна лишь информация о вакцинации, но в течение месяца Михаил Федоров обещает ввести отметки о результатах прохождения ПЦР-тестирования и отметки для тех, кто уже переболел.

Александр Кубраков Кто он: Министр инфраструктуры Украины. На должности с мая 2021 года Ранее: глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины с ноября 2019 года по май 2021 года Возраст: 38 лет До назначения главой "Укравтодора" Александр Кубраков руководил сектором "IT и Телеком" в "Офисе эффективного регулирования", был исполнительным директором Ассоциации "Информационные технологии Украины". Скептики считали, что с украинскими дорогами человек без профильного образования и опыта работы в этой отрасли не справится. Тем более что к новой должности прилагался масштабный всеукраинский проект "Большая стройка". Но за полтора года во главе "Укравтодора" Кубраков продемонстрировал неплохие результаты. За прошлый год построено и отремонтировано 4056 км дорог государственного и 2527 км местного значения. Обновлено и построено 258 мостов и путепроводов, в 71 приемном отделении больниц провели реконструкцию; 101 спортивный объект построен и обновлён; 114 школ реконструировано и построено. Таким образом, по итогам прошлого года "Укравтодор" во главе с Александром Кубраковым выполнил 97% от плана по обновлению и строительству дорог и 100% плана по обновлению искусственных сооружений. Уже на посту министра инфраструктуры Александр Кубраков планирует заняться развитием авиационной отрасли — строительством и развитием существующих аэропортов и созданием национального государственного авиаперевозчика.

Дмитрий Сенниченко Кто он: Глава Фонда государственного имущества Украины. На должности с сентября 2019 года Возраст: 47 лет До назначения главой ФГИ Дмитрий Сенниченко был директором по управлению недвижимым имуществом и инфраструктурой в "Укрпочте". За 2,5 года работы добился, чтобы аренда всех помещений проходила через ProZorro. В результате суммы рентных поступлений многократно возросли. За полтора года работы во главе ФГИ Сенниченко также демонстрирует, что с поставленными перед ним задачами справляется. В прошлом году стартовала государственная программа малой приватизации. В результате с начала 2020-го бюджет страны получил более 4,5 млрд грн. Это в 45 раз больше, чем в 2018-м. В этом году стартовала большая приватизация. Сейчас определены 23 государственных предприятия в рамках этого проекта. Первый аукцион состоится 31 августа. На торги выставят "Объединённую горно-химическую компанию" (ОГХК), один из крупнейших производителей титанового сырья в мире. Объектом интересуются 16 потенциальных инвесторов, из которых 13 — зарубежные. Стартовая цена, оглашенная ФГИ после оценки со стороны приватизационного советника в апреле 2021 года, составляет 3,7 млрд грн. По оценкам Сенниченко, в текущем году от большой приватизации госбюджет может получить 12 млрд грн.

Светлана Рекрут Кто она: Директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц. На должности с июля 2019 года Возраст: 38 лет После банкопада 2014–2015 годов затраты по выплате средств вкладчикам обанкротившихся банков легли на Фонд гарантирования вкладов физических лиц. ФГВФЛ одновременно занимается ликвидацией банков и продажей их активов через аукционы. За прошлый год Фонд выплатил вкладчикам 390,7 млн грн гарантированного возмещения, а кредиторам вернул 7,64 млрд грн. По состоянию на 1 июня 2021 года Фонд ликвидировал 51 банк, продолжает ликвидацию еще 46. Общая сумма вкладов физических лиц в банках — участниках ФГВФЛ составляет 616,7 млрд грн. В июле 2021-го по результатам 17 успешных аукционов получена оплата и заключены договоры купли-продажи активов по шести лотам на общую сумму 2,5 млн грн. Всего в июне Фонд провел 720 открытых электронных аукционов. Кроме того, за прошлый месяц от продажи активов физическим и юридическим лицам выручено 0,5 млн грн. Светлана Рекрут выступает за расширение гарантий по банковским вкладам физических лиц. По мнению директора Фонда, повышение уровня возмещения в течение следующих полутора лет даст мощный толчок для развития банковской системы. 30 июня ВР в первом чтении приняла законопроект №5542-1, преду­сматривающий постепенное увеличение гарантированной суммы возмещения по вкладам до 600 тыс. грн (сейчас сумма составляет 200 тыс. грн).

Андрей Ярмак Кто он: И.о. директора Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины. На должности с октября 2019 года Возраст: 36 лет Авиация — одна из отраслей, наиболее пострадавших в прошлом году от ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Но даже в такой кризисной ситуации компании удалось избежать сокращения кадров. На протяжении всего времени выстраивались тесные диалоги с профсоюзами. Более того, в конце 2020 года "Украэрорух" прошёл сертифицированный аудит Государственной авиационной службы Украины. А в рамках восстановления функционирования аэропорта "Ужгород" получен сертификат Агентства Европейского союза по безопасности полетов EASA. Прошлый кризисный год не помешал "Аэроруху" продолжить внедрение нового оборудования и проектов на перспективу. К примеру, модернизировали автоматические системы управления воздушным движением в Харьковском РСП (региональное структурное подразделение), Днепровском РСП и в Запорожье. Полностью новую систему автоматизированного управления воздушным движением, последнюю разработку европейского производства, установили во Львове. При этом в июне 2021 года выполнено 60% полётов в сравнении с докризисным 2019 годом. А значит, авиаперевозки возвращаются к привычному уровню.