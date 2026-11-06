Фицо сделал заявление, имеющее важное значение для будущего Украины в ЕС: на что готова пойти Словакия

После громких споров с Брюсселем Роберт Фицо неожиданно предложил Украине помощь в вопросе вступления в ЕС, а во Львове стороны договорились не только о евроинтеграции, но и о генераторах, электровозах и поддержке украинских больниц.

Словакия готова помочь Украине на пути к членству в Евросоюзе и поделиться собственным опытом евроинтеграции. Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо во время встречи правительств двух стран во Львове, сообщило агентство TASR со ссылкой на официальное заявление пресс-службы правительства Словакии.

Так, во время встречи с украинской делегацией премьер-министр Словакии подчеркнул, что каждое государство имеет право претендовать на членство в Евросоюзе, если выполнит необходимые условия. По его словам, Братислава уважает стремление Украины стать членом организации, и словацкое правительство готово помогать Киеву, в частности делиться опытом, который страна приобрела в ходе собственного вступления в ЕС.

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"Мы уважаем стремление Украины к вступлению в ЕС. Каждый, кто хочет стать членом ЕС, имеет право подать заявку, выполнить условия и вступить в Союз. Мы по-дружески предлагаем вам помощь — как в плане опыта работы в ЕС, так и опыта, который мы приобрели в ходе процесса вступления", — заявил Фицо.

В то же время заявление Фицо не означает, что Словакия может гарантировать Украине членство или определить сроки вступления. Речь идет именно о готовности помогать в решении практических вопросов интеграции и делиться опытом.

Кроме того, премьер-министр Словакии выразил уважение к украинцам, которые продолжают работать и поддерживать жизнедеятельность государства в условиях полномасштабной войны. Он отметил, что личный визит в страну, находящуюся под постоянным военным давлением, позволяет лучше понять сложность ситуации.

"Иногда мне кажется, что нет проблем серьезнее тех, которые мы решаем в Словакии. Но когда человек приезжает в страну, которая, к сожалению, находится под огромным военным давлением, то понимает, что за работу, которую вы здесь выполняете, вы заслуживаете уважения", — сказал Фицо.

Какую помощь Словакия готова оказать Украине

Вопрос евроинтеграции был не единственной темой переговоров во Львове. Стороны также обсудили вопросы энергетической безопасности, транспорта, приграничной инфраструктуры, образования и сотрудничества после окончания войны.

По итогам встречи премьер-министр Украины Сергей Корецкий и Роберт Фицо подписали совместную декларацию о сотрудничестве. Как пояснил глава украинского правительства, документ объединяет практические договоренности и запланированные проекты в единый план работы для обеих сторон.

"Документ фиксирует все сегодняшние практические договоренности и запланированные проекты в качестве четкого плана действий для наших команд", — заявил Сергей Корецкий.

Среди основных договоренностей:

Евроинтеграция . Стороны обсудили открытие двух последних переговорных кластеров для Украины и запуск макрорегиональной стратегии ЕС для Карпатского региона.

. Стороны обсудили открытие двух последних переговорных кластеров для Украины и запуск макрорегиональной стратегии ЕС для Карпатского региона. Энергетика . Словакия предоставила пакет помощи на 500 тысяч евро. На эти средства Украине должны передать 54 генератора до конца ноября. Также страны готовят проекты по восстановлению энергетики на сумму более 100 млн евро.

. Словакия предоставила пакет помощи на 500 тысяч евро. На эти средства Украине должны передать 54 генератора до конца ноября. Также страны готовят проекты по восстановлению энергетики на сумму более 100 млн евро. Поддержка гражданского населения . Словакия направляет 300 тысяч евро на поддержку коалиции гражданской защиты и обустройство укрытий, ещё 200 тысяч евро — на медицинское оборудование для украинских больниц.

. Словакия направляет 300 тысяч евро на поддержку коалиции гражданской защиты и обустройство укрытий, ещё 200 тысяч евро — на медицинское оборудование для украинских больниц. Железнодорожное сообщение . Братислава решила передать Украине три электровоза для "Укрзализныци". Ожидается, что они будут работать на европейской колее в Закарпатье до конца года.

. Братислава решила передать Украине три электровоза для "Укрзализныци". Ожидается, что они будут работать на европейской колее в Закарпатье до конца года. Образование . В странах планируется открыть две двуязычные гимназии: украинско-английскую в Словакии и словацко-английскую в Украине. Они должны начать работу уже со следующего учебного года.

. В странах планируется открыть две двуязычные гимназии: украинско-английскую в Словакии и словацко-английскую в Украине. Они должны начать работу уже со следующего учебного года. Граница. Украина и Словакия будут работать над модернизацией пограничной инфраструктуры, расширением пропускной способности пунктов пропуска и внедрением совместного контроля и электронной очереди.

Кроме того, Словакия решила стать полноправным участником Международной коалиции за возвращение украинских детей.

Что Фицо сказал о завершении войны в Украине

Отдельной темой переговоров стала война России против Украины и возможности достижения мира. Фицо заявил, что Словакия заинтересована в справедливом и прочном мире и готова содействовать его достижению.

"Мы все от всего сердца желаем вам справедливого и прочного мира. Я убежден, что однажды нам удастся достичь этого мира", — отметил словацкий премьер.

По словам Фицо, Словакия готова содействовать этому. В частности, Братислава может предоставить площадку для технических переговоров между Украиной и Россией.

"Мы готовы, но, к сожалению, Словакия — слишком незначительный игрок на международной арене, чтобы организовать встречу, которая могла бы принести весомые результаты", — сказал Фицо во время общения с журналистами во Львове.

Он также подчеркнул, что для проведения переговоров должны быть созданы соответствующие условия и атмосфера. При этом словацкий премьер раскритиковал Евросоюз и ООН за то, что они, по его мнению, не смогли предложить действенный мирный план для Украины.

Напомним, недавно премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не будет участвовать в боевых действиях в связи с применением 5-й статьи НАТО и сделает всё, чтобы не быть втянутой в военный конфликт.

Кроме того, Фокус сообщал, что Словакия возобновляет диалог с РФ по вопросам нефти и газа в преддверии введения запрета ЕС в 2027 году.