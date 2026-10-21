Словакия возобновляет диалог с РФ по нефти и газу перед запретом ЕС в 2027 году

Несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину и усиление террористических атак, Словакия возобновляет работу межправительственной комиссии после почти пяти лет остановки.

На 26 октября в Москве запланировано заседание российско-словацкой межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому сотрудничеству, что станет первой встречей после начала войны в Украине, сообщает Reuters со ссылкой на Министерство иностранных дел Словакии.

"Ключевой темой станет энергетика и возможности сотрудничества в обеспечении поставок стратегических ресурсов. Словацкая сторона также заинтересована в обсуждении поставок газа и продолжении поставок нефти", — заявили в министерстве.

Кроме энергетики, в том числе атомной, стороны планируют обсудить темы сельского хозяйства, охраны окружающей среды, спорта и культуры.

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В министерстве отметили, что, развивая отношения с Россией, Словакия "по-прежнему опирается на свое членство в Европейском союзе и НАТО, а также на обязательства, вытекающие из этого членства", однако стремится сохранить пространство для диалога.

При этом страна сознательно идет наперекор ЕС, которые планируют прекратить закупки газа к концу 2027 года, согласно плана, направленного на лишение России финансовых средств для ведения войны в Украине.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который занял этот пост в четвертый раз, неоднократно ездил в Москву. Он критиковал санкции ЕС против России, а также возложил на Украину ответственность за перебои в поставках нефти в Словакию, имевшие место ранее из-за повреждения россиянами газопровода "Дружба".

Он прекратил оказание военной помощи Украине со стороны Словакии, однако экспорт боеприпасов и военной техники продолжается на коммерческой основе.

В сентябре Фицо заявил, что его страна не должна участвовать в военном конфликте в связи с возможным применением статьи 5 НАТО.

Кроме того, Словакия заблокировала продление санкций против РФ