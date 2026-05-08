Фицо прибыл в Москву и заявил, что война в Украине подходит к концу

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который уже прибыл в Москву, возложил венок к могиле Неизвестного солдата. По его словам, для него важны "нормальные отношения" с Россией, а сказал что хочет обсудить с Владимиром Путиным некоторые практические вопросы.

Также словацкий премьер заявил, что война в Украине приближается к концу, сообщает Dennik N

"Я убежден, что мы уже приближаемся к концу российско-украинской войны. Главное послание, которое я хочу передать президенту Путину, главное слово — диалог. Мы должны встречаться и разговаривать вместе. Я абсолютный сторонник любого вида перемирия. Я считаю, что в сто раз лучше сидеть за столом и вести переговоры", — сказал Фицо.

Кроме того, политик пожаловался, что в ЕС он принадлежит к "стаду черных овец"

"В Европейском Союзе всегда есть какие-то черные овцы. Я, следовательно, принадлежу к тому стаду. Я говорю это везде, поэтому не имею проблем сказать это и здесь — я являюсь противником единого обязательного мнения. Такой подход является очень неправильным", — заявил Фицо.

Фицо отметил, что уважает каждого, кто способствовал свержению фашизма. Также он полностью отвергает искажение исторических фактов. По его словам, было бы "отрицанием истории, если бы к жертвам, которые в борьбе против фашизма принесли бывший Советский Союз и РФ, не проявляли уважения".

Роберт Фицо в Москве должен встретиться с Владимиром Путиным, но участия в параде 9 мая не будет принимать.

Визит Роберта Фицо в Москву на 9 мая: что известно

Напомним, что словацкое издание Marker 8 мая сообщило, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время официального визита в Москву 9 мая передаст российскому диктатору Владимиру Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского.

Также Роберту Фицо придется добираться в Москву буквально через пол Европы, поскольку сразу несколько стран ЕС отказались пропускать самолет словацкого премьера на празднование 9 мая.

4 мая Владимир Зеленский в Ереване встретился с Робертом Фицо.

