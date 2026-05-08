"Ценную информацию": Фицо едет в Москву, чтобы передать Путину послание от Зеленского, — СМИ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время официального визита в Москву 9 мая передаст российскому диктатору Владимиру Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского.

Также Фицо может получить обратную связь от Путина руководству Украины, заявил государственный секретарь МИД Словакии Растислав Хованец, пишет словацкое издание Marker.

По словам Хованца, Фицо якобы может передать Путину "послание" от украинского президента и получить в ответ информацию о том, как в Кремле видят перспективы завершения войны против Украины.

"Также он может получить ценную информацию от российского президента о том, как он видит усилия по завершению войны", — сказал Хованец.

В словацком МИД отметили, что в нынешней ситуации важно поддерживать контакты со всеми сторонами конфликта.

Также там считают, что ЕС и европейские политики должны быть вовлечены в будущие переговоры, которые могут привести к мирному соглашению.

Хованец отметил, что часть западноевропейских политических лидеров уже поддерживает идею диалога с российским президентом по завершению войны.

Напомним, 4 мая Владимир Зеленский в Ереване встретился с Робертом Фицо.

