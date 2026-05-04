Фицо не пойдет на парад в Москве 9 мая: что известно о его визите к Путину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не будет участвовать в параде 9 мая в Москве. Он планирует лишь короткую встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Он заявил, что в этот день действительно посетит столицу России и встретится с президентом РФ. Об этом политик заявил во время онлайн-брифинга во время саммита Европейского политического сообщества, передает SME.

Фицо рассказал, что он также собирается возложить цветы к мемориалу, чтобы выразить "благодарность за освобождение Красной армией в 1945 году".

"Я положу цветы на могилу неизвестного солдата Красной армии, чтобы от имени словачек и словаков поблагодарить за освобождение, и у меня запланирована короткая встреча с президентом Путиным. Это все. Я не иду ни на один военный парад", — заявил глава правительства Словакии.

Відео дня

Он также прокомментировал свое решение ехать в Россию, которое осудили в Еврокомиссии.

"Я не позволю себя загнать в такую ситуацию, чтобы у меня возникли какие-то угрызения совести", — сказал Фицо.

Напомним, что 4 мая Зеленский в Ереване встретился с Фицо. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Словакия поддерживает вступление Украины в Европейский Союз и готова помогать стране на пути к Евроинтеграции.

Также премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что "в туалетах Брюсселя его спрашивают, что сказал Путин" во время их встречи. Поэтому политик не понимает, почему в таком случае Брюссель сам не ведет диалог с Россией. Фицо рассказал, что после его контактов с российским Владимиром Путиным в ЕС публично звучит критика, но неофициально к нему подходят с вопросами.

Также ранее Фицо жаловался, что Литва и Латвия отказали ему в будущем полете через их территорию в РФ на парад 9 мая. Эстония тоже поддержала действия Риги и Вильнюса в отношении стремлений политика.