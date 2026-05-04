Фіцо не піде на парад в Москві 9 травня: що відомо про його візит до Путіна

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не буде брати участь в параді 9 травня в Москві. Він планує лише коротку зустріч із президентлм Росії Володимиром Путіним.

Він заявив, що цього дня дійсно відвідає столицю Росії та зустрінеться з президентом РФ. Про це політик заявив під час онлайн-брифінгу під час саміту Європейської політичної спільноти, передає SME.

Фіцо розповів, що він також збирається покласти квіти до меморіалу, щоб висловити "вдячність за визволення Червоною армією у 1945 році".

"Я покладу квіти на могилу невідомого солдата Червоної армії, щоб від імені словачок і словаків подякувати за визволення, і у мене запланована коротка зустріч із президентом Путіним. Це все. Я не йду на жодний військовий парад", — заявив глава уряду Словаччини.

Він також прокоментував своє рішення їхати до Росії, яке засудили в Єврокомісії.

"Я не дозволю себе загнати в таку ситуацію, щоб у мене виникли якісь докори сумління", — сказав Фіцо.

Нагадаємо, що 4 травня Зеленський в Єревані зустрівся з Фіцо. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Словаччина підтримує вступ України до Європейського Союзу та готова допомагати країні на шляху до Євроінтеграції.

Також прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розповів, що "у туалетах Брюсселю його запитують, що сказав Путін" під час їх зустрічі. Відтак політик не розуміє, чому в такому разі Брюссель сам не веде діалог з Росією. Фіцо розповів, що після його контактів із російським Володимиром Путіним у ЄС публічно звучить критика, але неофіційно до нього підходять із питаннями.

Також раніше Фіцо скаржився, що Литва і Латвія відмовили йому в майбутньому польоті через їхню територію до РФ на парад 9 травня. Естонія теж підтримала дії Риги та Вільнюса щодо прагнень політика.