"Всі питають, що він сказав": Фіцо зізнався, що обговорює Путіна в туалетах Брюсселю

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розповів, що "у туалетах Брюсселю його запитують, що сказав Путін" під час їх зустрічі.

Відтак політик не розуміє, чому в такому разі Брюссель сам не веде діалог з Росією. Про це прем'єр розповів на зустрічі зі студентами в Ружомбероці.

Фіцо розповів, що після його контактів із російським Володимиром Путіним у ЄС публічно звучить критика, але неофіційно до нього підходять із питаннями.

"Я зустрічаюся з Путіним, і всі мене критикують. А потім, коли повертаюся, у туалетах у Брюсселі запитують, що він сказав", — обурився Фіцо.

Також вів розкритикував діяльність ООН і заявив, що організація сьогодні стала "посміховиськом".

"Чому була створена Організація Об'єднаних Націй? Тому що вона мала забезпечувати мир, а застосування військової сили лише там, де це необхідно для забезпечення миру. Сьогодні ООН є посміховиськом. Хто зупинив американців в Іраку? Хто зупинив Росію в Україні? Хто зупинив американців в Ірані? Хто зупинив американців, наприклад, у Венесуелі", — сказав політик.

Нагадаємо, раніше Фіцо скаржився, що Литва і Латвія відмовили йому в майбутньому польоті через їхню територію до РФ на парад 9 травня. Естонія теж підтримала дії Риги та Вільнюса щодо прагнень політика.

Фокус розповідав про те, що Фіцо загрожує звинувачення в державній зраді. Поліція почала розслідування щодо політика за звинуваченням у державній зраді та інших злочинах.