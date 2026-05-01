"Все спрашивают, что он сказал": Фицо признался, что обсуждает Путина в туалетах Брюсселя

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что "в туалетах Брюсселя его спрашивают, что сказал Путин" во время их встречи.

Поэтому политик не понимает, почему в таком случае Брюссель сам не ведет диалог с Россией. Об этом премьер рассказал на встрече со студентами в Ружомбероке.

Фицо рассказал, что после его контактов с российским Владимиром Путиным в ЕС публично звучит критика, но неофициально к нему подходят с вопросами.

"Я встречаюсь с Путиным, и все меня критикуют. А потом, когда возвращаюсь, в туалетах в Брюсселе спрашивают, что он сказал", — возмутился Фицо.

Также вел раскритиковал деятельность ООН и заявил, что организация сегодня стала "посмешищем".

"Почему была создана Организация Объединенных Наций? Потому что она должна была обеспечивать мир, а применение военной силы только там, где это необходимо для обеспечения мира. Сегодня ООН является посмешищем. Кто остановил американцев в Ираке? Кто остановил Россию в Украине? Кто остановил американцев в Иране? Кто остановил американцев, например, в Венесуэле", — сказал политик.

Напомним, ранее Фицо жаловался, что Литва и Латвия отказали ему в будущем полете через их территорию в РФ на парад 9 мая. Эстония тоже поддержала действия Риги и Вильнюса в отношении стремлений политика.

Фокус рассказывал о том, что Фицо грозит обвинение в государственной измене. Полиция начала расследование в отношении политика по обвинению в государственной измене и других преступлениях.