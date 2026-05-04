"Словаччина підтримає вступ України до ЄС": Зеленський в Єревані зустрівся з Фіцо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Словаччина підтримує вступ України до Європейського Союзу та готова допомагати країні на шляху до Євроінтеграції.

Про це він повідомив за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Єревані.

За його словами, сторони також обговорили розвиток двосторонніх відносин, тобто співпрацю між країнами в різних сферах — політиці, економіці чи безпеці, а також контакти на рівні урядів і обмін візитами. Вони домовилися активізувати цю взаємодію.

Під час переговорів йшлося про взаємодію в різних сферах та підготовку засідання урядів у форматі міжурядової комісії.

Також обговорили обмін візитами до Києва та Братислави, а команди працюватимуть над графіком поїздок.

Зеленський наголосив, що Україна відкрита до конструктивного діалогу зі Словаччиною і зацікавлена у розвитку сильних відносин між країнами.

Відео дня

На початку травня президент України Володимир Зеленський узяв участь у зустрічі в Єревані на полях саміту Європейської політичної спільноти. Разом із лідерами країн-партнерів та керівництвом ЄС і НАТО він обговорив постачання протиповітряної оборони, фінансову допомогу та підтримку енергетики України.

Під час зустрічі у так званому Вашингтонському форматі сторони зосередилися на зміцненні ППО, зокрема виробництві систем і ракет у Європі, а також на програмі PURL для закупівлі озброєння. Канада оголосила про додаткові 200 млн доларів внеску, а в НАТО підтвердили продовження постачання антибалістичних ракет.

Окремо учасники обговорили дипломатичні зусилля на тлі паузи в переговорах через ситуацію навколо Ірану, а також координацію з США та роль Європи. Крім того, йшлося про ситуацію на фронті та підготовку України до зими, зокрема потребу в фінансуванні для захисту енергетичної системи.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян раніше повідомляв про запланований на 4 травня візит президента України Володимира Зеленського до Єревана. Передбачалося, що він долучиться до саміту Європейської політичної спільноти разом з іншими світовими лідерами.