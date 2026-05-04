Саміт ЄС у Єревані: Зеленський обговорив ППО, PURL і захист енергетики України

Президент України Володимир Зеленський прийняв участь у зустрічі в Єревані на полях саміту Європейської політичної спільноти. Разом із лідерами партнерських держав і керівництвом ЄС та НАТО обговорив постачання антибалістичних ракет для України, новий внесок Канади у 200 млн доларів та європейський пакет підтримки на 90 млрд євро.

На полях саміту Європейської політичної спільноти відбулася зустріч у Вашингтонському форматі, яку прийняла до себе Вірменія, повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram. У ній взяли участь: президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, прем’єр Норвегії Йонас Гар Стере, прем’єр Польщі Дональд Туск, прем’єр Фінляндії Петтері Орпо, прем’єр-міністр Канади Марк Карні, президент Європейської ради Антоніу Кошта, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

За словами президента, однією з ключових тем зустрічі у Єревані стала протиповітряна оборона України. Партнери детально говорили про виробництво необхідних європейських систем і ракет, а також про підтримку програми PURL, яка дозволяє закуповувати для України озброєння за участі союзників. Окремо учасники зустрічі обговорили можливість забезпечити Європу власними антибалістичними засобами.

Відео дня

Зеленський подякував Канаді за новий внесок у програму PURL. Перед зустріччю прем’єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про додаткові 200 млн доларів для цієї програми. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, за словами президента, підтвердив, що постачання антибалістичних ракет для України триває в межах попередніх домовленостей.

Окремим блоком саміту ЄС стала дипломатія. Зеленський зазначив, що через війну в Ірані зараз виникла очевидна пауза в перемовинах, тому партнери предметно обговорили, як активізувати цей процес. Серед тем були контакти з Америкою та роль Європи у подальших дипломатичних зусиллях. Таким чином, задачі саміту стосувалися не лише військової підтримки, а й пошуку шляхів для пожвавлення переговорного треку.

На зустрічі також говорили про ситуацію на фронті. Президент Володимир Зеленський наголосив, що всі партнери відзначили значно міцніші позиції України, і окремо подякував українським воїнам.

Ще одним важливим питанням став захист енергетики. Україна готується до зими, тому потребує швидкого надходження коштів і реалізації планів стійкості для енергетичної системи.

Підсумки візиту до Вірменії, які озвучив президент Володимир Зеленський, зводяться до кількох практичних напрямів. Це продовження постачання антибалістичних ракет, додатковий внесок Канади у PURL, обговорення європейського виробництва систем ППО та пришвидшення фінансування для енергетичної стійкості України.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян анонсував візит президента України Володимира Зеленського до Єревана 4 травня. Очікувалося, що президент Володимир Зеленський візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти у Вірменії разом з іншими лідерами.

Раніше ми також інформували, що Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти ексголови Офісу президента Андрія Богдана. Рішення РНБО від 2 травня 2026 року передбачає обмеження строком на 10 років, зокрема блокування активів і заборону економічної діяльності.