Саміт ЄС у Єревані: Зеленський обговорив ППО, PURL і захист енергетики України
Президент України Володимир Зеленський прийняв участь у зустрічі в Єревані на полях саміту Європейської політичної спільноти. Разом із лідерами партнерських держав і керівництвом ЄС та НАТО обговорив постачання антибалістичних ракет для України, новий внесок Канади у 200 млн доларів та європейський пакет підтримки на 90 млрд євро.
На полях саміту Європейської політичної спільноти відбулася зустріч у Вашингтонському форматі, яку прийняла до себе Вірменія, повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram. У ній взяли участь: президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, прем’єр Норвегії Йонас Гар Стере, прем’єр Польщі Дональд Туск, прем’єр Фінляндії Петтері Орпо, прем’єр-міністр Канади Марк Карні, президент Європейської ради Антоніу Кошта, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і генеральний секретар НАТО Марк Рютте.
За словами президента, однією з ключових тем зустрічі у Єревані стала протиповітряна оборона України. Партнери детально говорили про виробництво необхідних європейських систем і ракет, а також про підтримку програми PURL, яка дозволяє закуповувати для України озброєння за участі союзників. Окремо учасники зустрічі обговорили можливість забезпечити Європу власними антибалістичними засобами.
Зеленський подякував Канаді за новий внесок у програму PURL. Перед зустріччю прем’єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про додаткові 200 млн доларів для цієї програми. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, за словами президента, підтвердив, що постачання антибалістичних ракет для України триває в межах попередніх домовленостей.
Окремим блоком саміту ЄС стала дипломатія. Зеленський зазначив, що через війну в Ірані зараз виникла очевидна пауза в перемовинах, тому партнери предметно обговорили, як активізувати цей процес. Серед тем були контакти з Америкою та роль Європи у подальших дипломатичних зусиллях. Таким чином, задачі саміту стосувалися не лише військової підтримки, а й пошуку шляхів для пожвавлення переговорного треку.
На зустрічі також говорили про ситуацію на фронті. Президент Володимир Зеленський наголосив, що всі партнери відзначили значно міцніші позиції України, і окремо подякував українським воїнам.
Ще одним важливим питанням став захист енергетики. Україна готується до зими, тому потребує швидкого надходження коштів і реалізації планів стійкості для енергетичної системи.
Підсумки візиту до Вірменії, які озвучив президент Володимир Зеленський, зводяться до кількох практичних напрямів. Це продовження постачання антибалістичних ракет, додатковий внесок Канади у PURL, обговорення європейського виробництва систем ППО та пришвидшення фінансування для енергетичної стійкості України.
Нагадаємо, що прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян анонсував візит президента України Володимира Зеленського до Єревана 4 травня. Очікувалося, що президент Володимир Зеленський візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти у Вірменії разом з іншими лідерами.
